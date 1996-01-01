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Что летом уродилось...

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В этом году "Городская выставка цветов, садово-огородной продукции и декоративного творчества" в Хабаровске переросла рамки выставки и вылилась в настоящий "Праздник урожая". Причем масштабный.

Найти на ней можно было буквально все. И не только то, что растет в дальневосточных садах и огородах, но и что из этого можно приготовить: цветы и дикоросы, варенья и соленья, поделки и цветочные композиции.

360 участников демонстрировали свои достижения. Удивили коммерсанты. "Балтика", "Нивана", "Востокметалл", "Амурлифт", "Амуркабель" и др. представили свои композиции на суд жюри и зрителей. 110 трудовых коллективов приняло участие в "Празднике урожая". Если откинуть в сторону несколько хабаровских ресторанов, для которых участие в таких конкурсах является еще и профессиональной рекламой, остается удивляться количеству увлеченных земледелием горожан.

Красивый и радостный получился праздник, садоводы-любители запросто и щедро одаряли своих соседей и просто прохожих. Можно было попробовать свежий огурчик, закусить его малосольным, зажевать кабачком и подсластить ягодой. Щедрой оказалась и мэрия. Заместитель мэра города по социальной работе Светлана ШЕВЧЕНКО к словам благодарности за участие добавила, что награды и подарки (чайники и грамоты, дипломы и сувениры) получат все 360 участников без исключения. А начальник отдела торговли, питания и бытового обслуживания Олег ТЕН тут же наградил комитеты по управлению Железнодорожного округа газонокосилкой, Северного - топором, а Центрального - рубанком.

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