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На Сахалине нашли ископаемое чудовище
На берегу Татарского пролива сахалинские рыбаки нашли тушу морского животного, в котором признали ископаемое чудовище.
Как сообщили в Сахалинском государственном областном краеведческом музее, чтобы изучить тушу 6-метровой неизвестной зверушки, двое сотрудников музея проведут в пути почти сутки.
Правда, в отличие от рыбаков, обнаруживших животное, они не столь уверены в сенсационности этой находки.
По словам сотрудников музея, на берег не так часто выбрасывает мертвых китов, а среди местных жителей нет специалистов-зоологов. Рыбаки сообщили, что у животного отрублен хвост, а это уже говорит о том, что это не морской зверь, а кит или касатка. Да и по размерам их находка очень напоминает молодого кита.
К тому же туша разложилась больше чем наполовину, что тоже сильно затрудняет идентификацию. Впрочем, ученые приступят к изучению туши животного уже в ближайшее время. И только тогда можно будет точно сказать, что это - обычный кит или считавшийся вымершим ископаемый зверь.
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