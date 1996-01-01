На Сахалине нашли ископаемое чудовище

На берегу Татарского пролива сахалинские рыбаки нашли тушу морского животного, в котором признали ископаемое чудовище.

Как сообщили в Сахалинском государственном областном краеведческом музее, чтобы изучить тушу 6-метровой неизвестной зверушки, двое сотрудников музея проведут в пути почти сутки.

Правда, в отличие от рыбаков, обнаруживших животное, они не столь уверены в сенсационности этой находки.

По словам сотрудников музея, на берег не так часто выбрасывает мертвых китов, а среди местных жителей нет специалистов-зоологов. Рыбаки сообщили, что у животного отрублен хвост, а это уже говорит о том, что это не морской зверь, а кит или касатка. Да и по размерам их находка очень напоминает молодого кита.

К тому же туша разложилась больше чем наполовину, что тоже сильно затрудняет идентификацию. Впрочем, ученые приступят к изучению туши животного уже в ближайшее время. И только тогда можно будет точно сказать, что это - обычный кит или считавшийся вымершим ископаемый зверь.