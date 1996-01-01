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Уроки в наказание
Кажется, что только вчера вы вели своего испуганного и одновременно важного малыша в новую школу в первый класс. Впереди были самые радужные надежды и гордость за своего подросшего ребенка.
Вряд ли вы думали о том, что будет легко, и были твердо уверены, что сможете "держать ситуацию под контролем". Но вот прошли уже первые недели сентября, и проблемы, о которых вы знали только понаслышке, встали в полный рост.
Самая главная цель родителей в этот период - дать ребенку опыт самостоятельной работы. В связи с этим несколько конкретных рекомендаций:
1. С самого начала не стоит делать уроки с ребенком или тем более за него. Достаточно пару раз посидеть с ним рядом, и он к этому привыкнет на все ближайшие годы. И не стоит потом удивляться, придя вечером с работы, что чадо за уроки и не принималось, мотивируя это тем, что взрослых не было дома. Или тому, что ребенок прослушал объяснения учителя на уроке. А зачем? Папа вечером все объяснит заново.
2. Не стоит регулярно проверять домашнее задание, если сын или дочь об этом не просят. Разумеется, ребенку иногда может понадобиться ваша помощь, но она не должна перерастать в систему, где ответственность за все ошибки перекладывается на плечи родителей.
3. Постарайтесь не надоедать вопросами и упреками по поводу отметок. Родителям почему-то кажется, что вопросом об отметках они проявляют свою заботу, а также ускоряют процесс адаптации к школе. На самом деле эффект получается обратным: дети злятся, делают все, что угодно, кроме уроков, атмосфера в доме накаляется. Лучше спрашивать не об оценках (он о них и сам расскажет), а о том, что же было интересного в школе, что было трудно, а что легко, может быть, малышу что-то не нравится. Таким образом вы соберете гораздо больше информации о делах в школе.
4. Постарайтесь не делать ребенку критических замечаний, когда он занимается уроками, выяснять отношения и комментировать его действия. Фразы типа: "Если бы ты хорошо слушал в школе, то смог бы решить эту задачу", сосредоточенности и вниманию не способствуют. Зато они постепенно убивают в ученике уверенность в своих силах.
5. Удобное время для занятий лучше выбрать вместе. Пусть первоклассник активно поучаствует в этом процессе на равных. Режим, таким образом, не будет ему навязан, а согласован с ним, как со взрослым. Не стоит навязывать жесткую схему: "Сначала уроки, потом - все остальное". Нужно ли вам, чтобы уроки воспринимались как наказание? Например, в теплое время года сразу после школы лучше погулять, а уж потом садиться за стол. Зимой, наоборот, лучше сначала позаниматься, а потом садиться за компьютер или телевизор.
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