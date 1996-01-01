Три года? Пора изучать английский

В каком возрасте лучше начинать изучение иностранного языка? - Анастасия В., г. Владивосток.

Многие родители задаются вопросом, не слишком ли рано они начали обучение своего ребенка иностранному языку и какой возраст наиболее благоприятен для занятий.

На этот счет не существует однозначного мнения. Некоторые педагоги-практики уверены, что "самое лучшее - разговаривать с ребенком на иностранных языках со дня его рождения. Это развивает слух, дает понятие о звуковом разнообразии мира.

Обратимся к теории. Как в отечественной, так и в зарубежной психологии есть данные о том, что ребенок овладевает иностранным языком легче, чем взрослый. Физиологи считают, что "существуют биологические часы мозга, так же как известны этапы развития желез внутренней секреции ребенка. Ребенок до девяти лет - это специалист в овладении речью. После этого периода мозговые механизмы речи становятся менее гибкими и не могут так легко приспосабливаться к новым условиям. После 10-летнего возраста приходится преодолевать множество препятствий. Мозг имеет специализированную способность к иностранному языку, но она уменьшается с возрастом.

Большинство исследователей сходится во мнении, что специальные занятия иностранным языком можно проводить с детьми 3 - 10 лет, до 3 - бессмысленно, после 10 - бесполезно надеяться на положительный результат, который возможен лишь для незначительной части учеников - тех, кто обладает коммуникативными и лингвистическими особенностями выше среднего уровня. Лучше всего изучать иностранный язык в 5 - 8 лет, когда система родного языка ребенком уже достаточно хорошо усвоена, а к новому языку он относится сознательно. Именно в этом возрасте еще мало штампов речевого поведения, легко по-новому "кодировать" свои мысли, нет больших трудностей при вступлении в контакт на иностранном языке.