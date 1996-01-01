Погружение в японский

Условия обитания

Конечно, одного месяца, проведенного в стране изучаемого языка, мало для совершенствования лингвистических навыков, но достаточно для беглого знакомства с местными порядками. Например, учитель для иностранцев не может быть моложе 30 лет, поскольку он должен не только преподавать, но и заботиться о комфортном самочувствии студента. А знание родного языка студентов не обязательно.

Японская частная языковая школа, пожалуй, наиболее простой для взрослого человека способ получить опыт общения на изучаемом языке. Для этого не обязательно даже обращаться в русское агентство за подбором вариантов. У любой хорошей школы есть англоязычный сайт, так что можно безбоязненно заводить контакты напрямую. В префектуре Тояма (г.Тояма) всего одна такая школа, еще одна есть по соседству в префектуре Исикава (г. Канадзава). Наибольшее количество языковых школ сосредоточено в Осаке и Токио. Обучение в них на порядок дороже.

Учеба в тоямской школе стоила мне $125 в неделю плюс $100 за зачисление. Кроме того, нужно заплатить за визу ( всеми формальностями, к счастью, занимается японская сторона), медицинскую страховку и аренду квартиры (ее находит школа, стоимость колеблется от $350 до $500 в месяц). В арендуемой для студента квартире будет все необходимое для комфортного проживания: кровать, шкафы, газовая плита, СВЧ-печь, стиральная машина-автомат, телевизор и кондиционер. Для русского студента может стать неожиданностью пояснительная записка с требованиями обязательной сортировки мусора на сжигаемый и несжигаемый, на железную и пластиковую тару. Надоевшие джинсы или рубашку, например, можно выбросить только раз в месяц, когда за подобного рода мусором придет специальная машина. Почему я на этом так подробно останавливаюсь? Это наиболее частая статья, по которой с иностранцами расторгают контракты на аренду жилплощади. Второй немаловажный пункт: ночь в Японии наступает после девяти вечера. Шуметь и слушать музыку не рекомендуется.

"Новые пакистанцы" на японской земле

Из 60 учащихся тоямской школы - половина китайцы, точнее китаянки. Китайские студентки мечтают побыстрее научиться говорить, устроиться работать официантками в японские рестораны и получать зарплату не в юанях, а в иенах. Интересно, что китайские родители, несмотря на запредельную, по меркам КНР, плату за обучение в языковой школе, охотно финансируют такой проект для своих дочерей. Ведь в будущем она сможет прокормить и себя, и своих родителей. Случается, что из китайского семейного клана выбирается самый талантливый ребенок, и на его образование в Японии деньги собирают всем миром.

Для учителей неожиданностью стало появление студентов из Непала. Признаться, и для меня тоже. Однако все становится понятным после знакомства с письменными отзывами иностранных студентов: "Японцы часто путешествуют по Непалу. Гиды могут заработать хорошие деньги".

Самые честолюбивые мечты принадлежат пакистанским студентам: выйти в люди и стать "новым пакистанцем" на японской земле. Южные корейцы столь же прагматичны, хотя и не претендуют на получение гражданства. Они изучают язык для ведения совместного бизнеса с японцами.

Были среди Toyama International school выпускники из Западной Европы. По словам директора школы г-жи Киши Митсуйо, для европейцев изучение японского языка - это способ прикоснуться к восточной экзотике: "Они сидят над учебниками практического японского языка, чтобы сдать экзамен. Стараются, но не так, как китайские ребята. Зато, начиная со второго семестра первого года обучения, едва научившись писать катаканой и похоже изображать иероглифические названия городов, тратят все свободное время на путешествия. Их цель - как можно больше увидеть и завести японских друзей".

За низкую успеваемость не отчислят

В языковую школу поступают с 18 лет. Учеба начинается два раза в год в апреле и октябре. Впрочем, если студент решит учиться с середины семестра, его так же примут. Перед поступлением в школу преподаватели тестируют вновь поступившего и распределяют в группу, согласно его языковому уровню. Студента за низкую успеваемость не отчисляют, а переводят в другую группу. Причиной для высылки на родину может быть только низкая оценка по поведению. Главный выпускной экзамен проводится в конце учебного года, в марте или сентябре, в зависимости от времени зачисления в школу.

Группы в языковых школах небольшие - до 10 человек. 20 часов в неделю аудиторных занятий плюс домашние задания. Писать приходится много, три-четыре тетрадных листа к каждому уроку. Преподавание языка ведется по так называемой прямой методике, от педагога не требуется знания какого-либо другого иностранного языка. Грамматический и лексический материал в едином для всей Японии учебнике "Миннано Нихонго" распределен так, чтобы запоминание шло, по возможности, естественным путем. Хотя, исходя из собственного опыта, могу сказать, что гораздо лучше, когда первоначальные сведения о языке студент получает на родине. Для русских студентов - с русским педагогом.

"В школе есть педагоги, владеющие русским, корейским, немецким языками. При зачислении на работу в нашу школу это большой плюс, - объясняет говорящая по-русски Ойва сан, - однако группы смешанные. За соседней партой может оказаться китаец, кореец, пакистанец, француз или русский. Так что в язык приходится погружаться так, как это делают дети".