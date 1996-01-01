Школьник гражданином быть не обязан

Если при поступлении в школу от вашего ребенка требуют прописку и, более того, подтверждение гражданства, знайте - это абсолютно незаконно!

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки издала письмо за номером № 01-678/07-01 "О праве детей на образование в РФ". Письмо короткое, занимает меньше странички. Самое главное в нем, повторим, - указание на неправомерность требований справок о гражданстве и регистрации по месту жительства при приеме детей в образовательное учреждение.

В подобной ситуации оказался, к примеру, сотрудник "ЗР", пытающийся устроить своего ребенка в первый класс одной из школ Владивостока. Причем дом, в котором проживает потенциальный первоклашка, приписан к конкретной государственной школе. Вот только прописка у ребенка была "некондиционной", то есть в другом районе. А попытка срочно переписать дочку по новому адресу натолкнулась на совершенно невообразимое препятствие. Дело в том, что ребенку для этого нужно было стать... гражданином России.

Оказывается, российский ребенок для чиновников паспортных столов россиянином по месту рождения не является. И приморское свидетельство о рождении для них тоже ничего не значит. Более того, испокон веков российские паспорта родителей (приморцев в третьем поколении) - тоже не аргумент. От родителей потребовали справки, где они проживали на 6 февраля 1992 года (а почему не на 5-е?). И если с матерью все было относительно просто - тогда она была еще владивостокской школьницей, то папаша залетел по-крупному: общежитие, в котором он проживал в указанное время, оказалось ликвидированным. Короче, возня предстояла еще та и до 1 сентября было явно не успеть. Пришлось решать проблему традиционным российским способом: открываешь газету объявлений, а там заветная строчка "Гражданство детей". 2500 руб." - и твой карапуз - малыш великой державы.

Но самое печальное, что до вышеуказанного письма додумались не наши чиновники.На столь вопиющее нарушение законности им указал Европейский суд по правам человека, куда обратились с жалобами родители российских детишек. Интересно, а наш президент, обещая по 250 тыс. за второго ребенка, предполагал ли, что одна сотая из этой суммы пойдет на взятку для того, чтобы ребенок стал гражданином руководимой им вымирающей страны?