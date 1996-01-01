"Красота" с подсветкой

На проспекте Красоты начались монтажные работы. Систему уличного освещения устанавливают в рамках программы главы города Владимира НИКОЛАЕВА "Вечерний Владивосток", сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Трасса по ул.Всеволода Сибирцева является одной из самых оживленных в краевом центре, а после недавнего ремонта интенсивность движения здесь значительно возросла. С учетом этого было принято решение установить вдоль дороги осветительные приборы, которые обеспечивали бы нормальную видимость на трассе и прилегающих к ней тротуарах.

Как сообщил директор предприятия "Владсвет - 1" Андрей МАМАЕВ, работы по обеспечению освещения продлятся 2 месяца. За это время на проспекте Красоты будут установлены 93 осветительные опоры и 2 пункта питания, а также натянуты линии электропередач. На реализацию проекта из средств местного бюджета выделено 2,5 млн руб.