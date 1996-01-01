www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.27 р. 100 JPY: 55.98 р.
EUR: 73.48 р. 10 CNY: 93.44 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

"Народный" детсад

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Жители поселка Березовый Солнечного района освоили метод народной стройки. Сейчас они в складчину восстанавливают заброшенный детский сад, а до этого тем же способом построили начальную школу и дом престарелых.

"Я была поражена. Я знаю, какое было помещение до ремонта, и вижу, какое сейчас - светлое, уютное", - говорит Ирина КУЛЯБИНА, которая с 1 сентября приступает к обязанностям заведующей "народным" детским садом.

Здание, которое сейчас восстанавливают всем миром, до середины 90-х принадлежало железнодорожному ведомству. После закрытия в одном крыле дома квартировала вечерняя школа, другое и вовсе было заброшено. В шеститысячном поселке осталось всего два муниципальных дошкольных учреждения. Сейчас на очереди в детсад 120 ребятишек. 70 из них должны получить места в новом детском саду, который восстанавливают по инициативе бывшего главы администрации Березового, а ныне начальника поселкового ЖКХ Лидии БУРОВЦЕВОЙ.

"Мы посчитали, сколько нам нужно для восстановления здания. Получилось больше 1 млн руб. В районном бюджете таких денег не нашлось, пришлось нам кинуть клич", - рассказывает начальник народной стройки.

Большую часть средств уже удалось собрать. 300 тыс. руб. пожертвовал один из предпринимателей, лесоперерабатывающие предприятия помогают стройматериалами. Спонсоры выдвинули только одно условие - сделать садик круглосуточным, чтобы женщины, работающие вахтовым методом, могли не беспокоиться за своих детей. Предприниматели согласились оплатить работу маляров и сантехников. Но родителям все равно приходится нести расходы, и немалые - взнос 6 тыс. руб. обязателен для всех, включая матерей-одиночек. "Мы идем навстречу людям. У нас некоторые в рассрочку по тысяче платят в месяц, - рассказывает Лидия Буровцева. - А вообще это, конечно, большие деньги для поселка. Бабушки и дедушки помогают, у родственников занимают. Кому-то на работе ссуду дают. Выкручиваются люди, как могут. Бюджет дырявый, что местный, что районный. Люди уже понимают, что только они сами могут себе помочь".

Родители на стройке - частые гости, каждый из них в любое время может зайти сюда, чтобы узнать, как идут работы. А многие в свободное время, вооружившись мастерком или кистью, помогают коммунальщикам. "Претензий к нам нет. Мы же стараемся для себя. У меня два внука в этот детский сад осенью пойдут", - говорит бригадир строителей Нина КОСТОУСОВА.

Пока собранных средств хватило на установку стеклопакетов, замену сантехники и отделку интерьеров. Стены в некоторых помещениях оклеены обрезками обоев - свой запас строители уже исчерпали. Из подвалов пришлось поднять старую мебель, сейчас ее устанавливают в комнатах. В администрации Солнечного района обещают принять детский сад на свой баланс и выплачивать зарплату педагогам. Но заведующая уже предупредила родителей, что без их денежного участия и в будущем не обойтись. Ведь денег, которые район выделяет на покупку мебели или инвентаря, хватит только на детские кроватки.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru