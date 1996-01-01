"Народный" детсад

Жители поселка Березовый Солнечного района освоили метод народной стройки. Сейчас они в складчину восстанавливают заброшенный детский сад, а до этого тем же способом построили начальную школу и дом престарелых.

"Я была поражена. Я знаю, какое было помещение до ремонта, и вижу, какое сейчас - светлое, уютное", - говорит Ирина КУЛЯБИНА, которая с 1 сентября приступает к обязанностям заведующей "народным" детским садом.

Здание, которое сейчас восстанавливают всем миром, до середины 90-х принадлежало железнодорожному ведомству. После закрытия в одном крыле дома квартировала вечерняя школа, другое и вовсе было заброшено. В шеститысячном поселке осталось всего два муниципальных дошкольных учреждения. Сейчас на очереди в детсад 120 ребятишек. 70 из них должны получить места в новом детском саду, который восстанавливают по инициативе бывшего главы администрации Березового, а ныне начальника поселкового ЖКХ Лидии БУРОВЦЕВОЙ.

"Мы посчитали, сколько нам нужно для восстановления здания. Получилось больше 1 млн руб. В районном бюджете таких денег не нашлось, пришлось нам кинуть клич", - рассказывает начальник народной стройки.

Большую часть средств уже удалось собрать. 300 тыс. руб. пожертвовал один из предпринимателей, лесоперерабатывающие предприятия помогают стройматериалами. Спонсоры выдвинули только одно условие - сделать садик круглосуточным, чтобы женщины, работающие вахтовым методом, могли не беспокоиться за своих детей. Предприниматели согласились оплатить работу маляров и сантехников. Но родителям все равно приходится нести расходы, и немалые - взнос 6 тыс. руб. обязателен для всех, включая матерей-одиночек. "Мы идем навстречу людям. У нас некоторые в рассрочку по тысяче платят в месяц, - рассказывает Лидия Буровцева. - А вообще это, конечно, большие деньги для поселка. Бабушки и дедушки помогают, у родственников занимают. Кому-то на работе ссуду дают. Выкручиваются люди, как могут. Бюджет дырявый, что местный, что районный. Люди уже понимают, что только они сами могут себе помочь".

Родители на стройке - частые гости, каждый из них в любое время может зайти сюда, чтобы узнать, как идут работы. А многие в свободное время, вооружившись мастерком или кистью, помогают коммунальщикам. "Претензий к нам нет. Мы же стараемся для себя. У меня два внука в этот детский сад осенью пойдут", - говорит бригадир строителей Нина КОСТОУСОВА.

Пока собранных средств хватило на установку стеклопакетов, замену сантехники и отделку интерьеров. Стены в некоторых помещениях оклеены обрезками обоев - свой запас строители уже исчерпали. Из подвалов пришлось поднять старую мебель, сейчас ее устанавливают в комнатах. В администрации Солнечного района обещают принять детский сад на свой баланс и выплачивать зарплату педагогам. Но заведующая уже предупредила родителей, что без их денежного участия и в будущем не обойтись. Ведь денег, которые район выделяет на покупку мебели или инвентаря, хватит только на детские кроватки.