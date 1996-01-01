Приказано найти и уничтожить

Писатель-фантаст Жюль ВЕРН предсказал в свое время гибель цивилизации под горами мусора. Особенно ярко он живописал города, заваленные конским навозом. К счастью, его прогнозы не оправдались. Лошадь сменил автомобиль, навоз стал редкостью. Человечество не стало меньше мусорить, но уничтожать отходы своей (и чужой) жизнедеятельности научилось.

По словам директора МУП Хабаровска "Спецавтохозяйство по санитарной очистке города" Алексея ИЗОТОВА, за прошлый год объем городского мусора составил 1млн 267 тыс. кубометров.

Для мусора жителей сельского района и пригорода Хабаровска предназначена Ильинская свалка. Мусорные отходы жителей Хабаровска сегодня в основном погребаются на так называемой Березовской свалке. Название "Березовская" в данном случае условно, так как свалка находится не в поселке, а недалеко от него. Представляет она из себя отработанный карьер по добыче сланца. В 1980 году, когда ее вводили в эксплуатацию, предполагалось, что на 20 лет. Однако только в этом году было начато строительство новой городской свалки. Если в будущем году она вступит в строй, то Березовскую свалку законсервируют.

Собрать и довезти

Специально созданная рабочая группа выбирала место для нового мусорного полигона восемь месяцев. Для этого тщательно обследовали и проанализировали 13 возможных площадок. Выбрали место в районе Лазо (примерно 100 га) на 61 километре трассы Хабаровск - Находка. От поселка Сита на расстоянии 12 км, от федеральной трассы - 400 метров. Срок службы этого полигона, по расчетам специалистов, не менее 50-80 лет. В этом году из городского бюджета было выделено 12 млн руб. на проведение проектных работ и строительство подъездной дороги.

Досье Мусорный полигон - это сложное инженерно-техническое сооружение. Для того чтобы свалка не отравляла окружающую среду, при выборе места расположения обращают внимание на следующие факторы. В районе полигона не должно быть рек, куда могут попасть отходы. Территория не должна затопляться. Рядом не должно быть аэропортов - над свалкой постоянно кружат птицы. Под полигоном непременно должны находиться мощные пласты глины. Кроме того, требуется создать систему сбора и удаления фильтрата, биогазов и т.д. Стоимость захоронения одного кубического метра отходов в среднем стоит 27 руб. Соответственно, при объеме мусора в 1 млн кубометров в год это составляет сумму в 27 млн руб. В то же время только на проектные работы по строительству нового полигона требуется около 14 млн руб., а на строительство первой очереди - 309 млн руб.

Но выбрать место уничтожения и захоронения мусора - это только часть проблемы утилизации отходов. Сначала их надо собрать и довезти до полигона. Березовская свалка находится рядом. Новый полигон далеко. Поэтому, со слов заместителя начальника Управления коммунального хозяйства Сергея ШУМСКОГО, в планах администрации города построить несколько перегрузочных станций, на которых будет проходить не только перегрузка мусора, но и его грубая сортировка и первичное уплотнение. Запланированы три такие станции - по одной в центральном, северном и южном районах города.

Место для первой уже выбрано - район сопки Ореховая. Недалеко от объездной дороги в аэропорт. Сейчас проводятся предпроектные работы и идет подготовка документов к конкурсу на проектирование станции.

Контейнер - основа

Нельзя не затронуть и тему мусорных контейнеров во дворах. И с этой точки зрения первый микрорайон Хабаровска можно рассматривать как своеобразный экспериментальный полигон. Именно здесь отрабатываются новые схемы борьбы за чистоту города. По словам внештатного сотрудника администрации города Виктора СКАЧКОВА, для того чтобы понять, сколько контейнеров не хватает Хабаровску, для начала сверили расчетные нормы с фактическими. На одного человека положено 3,15 кубометра отходов в год. Оказалось, до расчетных норм количество мусорных контейнеров "недотягивает", поэтому пришлось добавить почти 60 контейнеров, отремонтировать подъездные пути и т.д.

Более того, место нахождения контейнеров должно иметь твердое покрытие (асфальт), удобный подъезд, ограждение. Выяснилось, что количество мусорных площадок соответствует норме лишь на 30%! Половина из контейнеров оказались поломанными, проржавевшими, нуждающимися в замене.

Как выяснилось, гибнут они по вине сами хабаровчан. Многие в ходе ремонта в своих квартирах рушат стены, убирают перегородки, а осколки бетона и кирпичи сбрасывают в контейнеры, которые рассчитаны на бытовые отходы, а не на строительные. В итоге контейнеры не выдерживают тяжести и банально гнутся и рвутся. В "Спецавтохозяйстве" даже организовали пункт ремонта, чтобы и новые делать, и старые ремонтировать.

Досье Стоимость оборудования одного места для сбора мусора составляет примерно 11 тыс. руб. Из этой суммы на сам контейнер приходится 4 тыс. руб.

Дикие люди - дикие свалки

Есть и такая проблема, как "дикие" свалки. Немалое количество коммерсантов не утруждают себя проблемами утилизации мусора, просто сваливая его в ближайший овраг. Это общегородская проблема. Но ее можно рассматривать шире. Например, немало магазинов и иных коммерческих учреждений расположено в жилых домах. Но вот отходы и мусор коммерсанты обязаны вывозить сами, а не скидывать их в домовые контейнеры. Поступают так далеко не все. Наверное, это вопрос личной порядочности.

Досье "Структура" мусора такова - 35% - это бытовые отходы граждан, 65% это так называемый "коммерческий" мусор. Незаконные свалки сформированы именно таким мусором. Например, в районе переулка Ростовский в сторону Облачного, за ТЦ "Сингапур" и т.д.

Отдельного разговора заслуживает и частный сектор. Количество организованных мест сбора мусора (что в народе зовется просто помойкой) в частном секторе настолько мизерно, что можно просто не брать его в расчет. Работы по определению количества мест для сбора мусора в частном секторе начались еще в 2004 году, но, как обычно, на все нужны деньги, а в бюджете их нет. По оценке Виктора Скачкова, только на первичные работы по установлению дополнительных контейнеров надо примерно 12 млн руб.