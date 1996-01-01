Детских садов не хватает

Во Владивостоке работает 101 муниципальное дошкольное учреждение. Эти детские сады могут принять в свои стены, с учетом небольшого увеличения нормы, около 15,5 тыс. детей, тогда как на сегодняшний день в очереди на получение мест стоят около 14, 5 тыс. горожан.

При этом 20 частных и ведомственных садов, которые посещают около 1,8 тыс. человек, погоды в сокращении очередности не делают, сообщила главный специалист по дошкольному воспитанию комитета образования администрации Владивостока Тамара МИРОНОВА. Кроме того, не многие родители могут себе позволить частный сад, где стоимость услуг определяется 8 - 10 тыс. руб. Для того чтобы сократить очередность и увеличить количество муниципальных дошкольных учреждений, комитет образования подготовил на имя мэра города письмо с просьбой о выделении участков под строительство дошкольных учреждений.