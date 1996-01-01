Отсутствие урн приносит неплохой доход

Административными комиссиями в Приморье рассмотрено более 20 тыс. протоколов об административных правонарушениях. Большинство из них приходится на сферу благоустройства и ЖКХ.

Законы Приморского края предусматривают жесткие меры воздействия, в том числе одни из самых высоких в стране штрафы, сообщили в управлении по исполнению административного законодательства Приморского края. Инициатива наказывать нарушителей чистоты и порядка рублем принадлежит губернатору Сергею ДАРЬКИНУ. По данным управления по исполнению административного законодательства, за минувший месяц значительное число нарушений выявлено в Партизанске, Находке, Артеме и Владивостоке со стороны владельцев магазинов, которые игнорируют санитарные нормы, например не устанавливают урны для мусора около торговых точек.

Так, на площади Луговая во Владивостоке директор одного из магазинов не установил необходимое количество контейнеров для сбора мусора. На предприятие наложен штраф в размере 2 тыс. руб. Эта сумма, как и все денежные средства, взысканные с нарушителей, пойдут на благоустройство. Напомним, помочь в наведении порядка может каждый житель края - достаточно обратиться с заявлением в административную комиссию, которые сегодня работают во всех городах и районах Приморья.