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"Оптоэлектроника и информационные технологии" - это перспективно
Летом этого года абитуриентам представляется уникальный шанс - стать первыми студентами обновленного Института физики и информационных технологий ДВГУ.
Студентов ждут в научных лабораториях
Весной 2006 года состоялось совместное заседание Ученого совета ДВГУ и Президиума Дальневосточного отделения Российской академии наук. Было принято решение создать четыре научно-образовательных центра в структуре Института физики и информационных технологий ДВГУ с участием научных подразделений институтов ДВО РАН.
Структура Института физики и информационных технологий многим покажется необычной - научно-образовательные центры (НОЦ) в ДВГУ будут созданы на основе лабораторий институтов ДВО РАН и работать вместе с привычными факультетами и кафедрами. НОЦ - удачная форма взаимовыгодного сотрудничества научных институтов ДВО РАН и ДВГУ - предоставляет уникальную возможность сочетать образовательный процесс и научную деятельность.
Сегодня наш корреспондент беседует с Юрием КУЛЬЧИНЫМ, руководителем Научно-образовательного центра "Оптоэлектроника и информационные технологии" чл.-корр. РАН, директором Института автоматики и процессов управления ДВО РАН.
- Нельзя сказать, что мы в университете открываем принципиально новое научное и образовательное направление, - считает Юрий Николаевич. - В Институте автоматики и процессов управления несколько лабораторий, в том числе прецизионных оптических методов измерений, лазерных методов изучения вещества активно работают в области оптоэлектроники, оптической обработки информации, физической и нелинейной оптики. Новшество в том, что к научной работе будут активно привлекаться студенты и аспиранты, специализирующиеся в этом перспективном направлении.
- По каким именно специальностям и специализациям ведется подготовка студентов ДВГУ в рамках "Оптоэлектроники и информационных технологий"?
- Наши студенты обучаются по специальностям "информационные системы и технологии", "компьютерная безопасность", "прикладная информатика и физика", "физика" (в рамках индивидуальных образовательных программ). Специализации: "информационные системы и технологии в связи", "информационные системы и технологии в компьютерных сетях", "математические методы защиты информации", "прикладная информатика в дизайне", "физическая информатика", "компьютерные методы физики", "лазерная физика и нелинейная оптика".
Физики учатся у природы
- Какие исследования ведутся в Институте автоматики и процессов управления и в чем будут участвовать студенты-физики?
- В институте ведутся исследования на мировом уровне. Например, одна из актуальных и перспективных тем - "Распределенные опто-электронные информационно-измерительные системы с признаками искусственного интеллекта". Такие системы и измерительные сети строятся по аналогии со строением нервной системы биологических объектов. Это позволяет нам узнать некоторые загадки природы. Например, нам удалось узнать, как ведет себя паук, охотясь на насекомых. Или почему у насекомых в природе появились фасеточные глаза. Современное оптоволокно в сочетании с информационными технологиями открывает широчайшие возможности.
- Вы упомянули исследования, основанные на изучении строения глаза насекомых. Физики по-прежнему учатся у природы?
- Конечно! Природа вообще основа всего, ее изучение дает очень интересные результаты. Например, еще одна очень перспективная тема, над которой работают в нашем институте, - создание оптических волноводов органического происхождения. Проще говоря, мы проводим исследования, которые позволят нам в будущем выращивать оптоволокно, используя специальные растворы и биологический белок! Это научное открытие состоялось благодаря морским организмам - морским губкам.
- Какие условия созданы в институте для студентов ДВГУ?
- Конечно, на первых порах большую часть учебного времени студенты будут проводить в ДВГУ. Но по мере овладения базовыми знаниями их образовательный процесс будет перемещаться ближе к научной среде, для чего в Институте созданы новые учебные аудитории. Научная работа, конечно же, будет тоже проходить в нашем институте. Все лаборатории оснащены современным оборудованием. Кстати, это совсем недешевое удовольствие, отдельные приборы оцениваются в сотни тысяч евро. Мы надеемся, что в Научно-образовательный центр "Оптоэлектроника и информационные технологии" ИФИТ ДВГУ придут учиться любознательные и умные студенты. Для них созданы все условия не только для учебы, но и для научной деятельности.
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