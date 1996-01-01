Как не испортить каникулы

Прошлым летом знакомые отправили ребенка за город, в летний лагерь. Когда через некоторое время родители приехали навестить сына, уведенное повергло их в шок. Например, еду для детей в антисанитарных условиях готовили несколько китайцев. При этом под большим вопросом была законность пребывания поваров на российской территории, не говоря уже о наличии у них санитарных книжек.

А вот рассказ Алексея П., работавшего прошлым летом вожатым в одном из приморских детских лагерей:

- Больше всего меня поразило качество еды, уровень медицинского обслуживания и обеспечение безопасности детей. Подростки, можно сказать, были предоставлены сами себе. По огромной территории расхаживал один охранник, и доступ в лагерь посторонних был практически свободный. Что касается обедов и ужинов, то они очень напоминала столовые советских времен. Овощи и фрукты в разгар лета практически отсутствовали, детей кормили макаронами и китайской картошкой.

Однажды в моем отряде заболел мальчик. У него была высокая температура, начинался бред. Когда я сообщил об этом в санчасть, врач не соизволила прийти в отряд, а велела больному явиться самостоятельно. Мне пришлось нести мальчишку к доктору на руках...

Комментарий специалистов Территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю:

- Если вы приобретаете путевку в туристической фирме, убедитесь в наличии лицензии и обратите внимание на договор об оказании услуг по организации детского летнего отдыха. Поскольку от этого документа во многом зависит качество отдыха, а также безопасность, жизнь и здоровье вашего ребенка, не стоит торопиться с его подписанием. Возьмите договор домой и тщательно его изучите.

Учтите, вы можете предъявить фирме претензии только в том случае, если она нарушит условия, включенные в договор. Ни в коем случае не полагайтесь на устные заверения, что договор это формальность и на месте все устроится. Требуйте подробного описания условий проживания, правил пребывания, программы отдыха, дополнительных услуг, оказываемых детским оздоровительным лагерем, не вошедших в стоимость путевки. Поинтересуйтесь кадровым составом воспитателей и вожатых. Когда какой-то пункт договора вызывает сомнения или вы его не вполне понимаете, лучше внести в него уточнение.

Если в договор включено условие, предусматривающее удержание 100% стоимости услуги в случае досрочного выезда из лагеря без уважительных причин, знайте, такое условие незаконно. Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон "О защите прав потребителя" предусматривают ваше право расторгнуть договор об оказании услуги в любое время, уплатив исполнителю часть цены, пропорциональной выполненной услуги. Штрафов или иных видов неустойки не предусмотрено.

Если договор содержит условие, что сохранность вещей в детском оздоровительном лагере не гарантируется, это вступает в прямое противоречие со ст. 6 Закона РФ "Об основах туристской деятельности в РФ", в которой предусмотрено право туриста на обеспечение личной безопасности, своих потребительских прав и сохранности имущества. В соответствии со ст. 16 Закона РФ "О защите прав потребителей" условия, ущемляющие права потребителя, считаются недействительными.

Лучше всего получить информацию в Территориальном управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю или в его отделах, в зоне ответственности которых находится то детское оздоровительное учреждение, куда вы отправляете ребенка. Выясните готовность лагеря к приему детей, имеется ли на него санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным нормам и правилам. Не обращайтесь в первый попавшийся лагерь и не приобретайте путевки у случайных людей.

Кроме договора, вам на руки должны выдать путевку и информационный листок о программе пребывания. Если качество предоставленных во время детского отдыха услуг оказалось ниже уровня указанного в договоре, нужно подать претензию не позднее 20 дней с момента окончания действия договора. Ее должны удовлетворить в течение 10 дней. При отказе потребитель вправе подать исковое заявление в суд, имея на руках копию претензии и документы, подтверждающие невыполнение договорных обязательств.