Cоевый соус полезнее красного вина

Соевый соус гораздо эффективнее в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, чем витамин С или красное вино.

Сингапурские исследователи из Национального университета выяснили, что содержание антиоксидантов в соусе в 10 раз выше, чем красном вине, и почти в 150 раз выше, чем в витамине С. Антиоксиданты препятствуют возникновению раковых и сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезни Паркинсона.

Опыты показали, что во время потребления соуса кровообращение улучшается на 50%. При этом исследователи предостерегают от чрезмерного потребления соевого соуса из-за высокого содержания в нем соли, способной вызвать гипертонический криз.