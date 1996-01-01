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Настоящие суши готовят только мужчины
На первый взгляд, приготовить японское суши - нечего делать: рис, рыба да соус. Тогда становится непонятным, почему ради этих трех составляющих гурманы готовы оставлять в ресторанах приличные деньги. Как выяснилось, не все так просто, как кажется на первый взгляд.
- Высокая стоимость японских блюд вполне оправдана, - отмечает руководитель владивостокского интернет-ресторана "Осама-суши" Ирина СОН. - Во-первых, практически все продукты - от икры летучей рыбы до копченого угря и особого сорта риса мы привозим из Японии. Во-вторых, японская кухня считается одной из самых дорогих в мире.
На вопрос, что же такого особенного в суши, мне предложили сначала попробовать это блюдо. Начинающему суши-гурману предложили попробовать 4 вида традиционных суши: с тунцом, лакедрой (желтохвостиком), лососем и окунем, а также ролл "Калифорния". Суши, как мне объяснили, - это сформованный рис, пропитанный специальным соусом с добавлением уксуса, поверх которого укладываются морепродукты. Ролл - своего рода рулет из риса с различными начинками из морепродуктов.
- Вообще, "Калифорния" - это уже не традиционное японское блюдо, что видно даже из названия, - отмечает шеф-повар ресторана Арсен МАШАЛЛО, которого пригласили из Москвы специально для реализации проекта. Это адаптированное под западный вкус блюдо, очень популярное во всем мире. Но сами японцы ко всем европейским "изобретениям" относятся несерьезно. Собственно традиционных видов суши и роллов совсем немного.
В это время мастер выкладывает на циновку из бамбуковых палочек слоями тонкий лист сушеной морской капусты, вареный рис, заправленный специальным соусом, икру летучей рыбы. На морскую капусту кладет начинку: мясо лосося, краба, ломтики авокадо, немного майонеза. Скручивает все это в рулет, нарезает поперек и подает с соевым соусом, куда нужно добавить по вкусу васаби - разновидность японского хрена.
Кстати, настоящие суши, как полагают японцы, может приготовить только мужчина. У женщин по какой-то причине во время приготовления меняется температура тела, что не очень хорошо отражается на блюде. А ведь настоящие суши делаются только вручную.
Японские блюда нельзя есть в спешке, они слишком красивы, чтобы быстро и без удовольствия разрушить настоящие произведения кулинарного искусства. Не случайно у японцев существует целая традиция угощения суши, по типу чайной церемонии. Едят они, не торопясь, и вся трапеза может растянуться до нескольких часов. Каждую съеденную суши заедают тонко нарезанным имбирем, после которого вкус следующего суши ощущается так же, как первого. Согласно этикету, мужчинам-японцам разрешается есть суши палочками хаси или руками, а вот женщинам - только хаси. К суши подают сакэ или зеленый чай.
Хотя мне выпало отведать суши без теплой водки, скажу как начинающий ценитель японской еды, изголодавшийся к концу рабочего дня: блюда, которые приготовил Арсен, довольно специфичны на вкус, однако что-то в них есть такое, что со временем тянет попробовать снова.
На вопрос, можно ли приготовить суши или роллы в домашних условиях, шеф-повар ответил: "Попробовать, конечно, можно. Другой вопрос - что из этого получится? Сделать идентичное блюдо дома практически невозможно. Большая часть ингредиентов не продается на местном рынке. Более того, приготовление суши - это все-таки большое мастерство, которое нужно совершенствовать годами. Здесь имеют большое значение даже такие, на первый взгляд, мелочи, как специальные ножи, которыми режут морепродукты. Даже от толщины лезвия вкус суши может кардинально измениться".
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