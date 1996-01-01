Американцы заинтересовались историей Дальнего Востока

Во Владивосток прибыла делегация университетов штата Аляска (США).

Американские преподаватели прослушают курс лекций во ВГУЭСе. Как сообщили в центре имиджа и рекламы ВГУЭС, в ряде университетов США активно интересуются проблемами развития Дальнего Востока России, русской культурой и историей, развитием экономики и её структурой, особенностями географического положения и проблемами малых народов. За пределами учебных аудиторий, в экскурсиях по городу, им будут помогать студенты, которым предстоит попробовать свои силы в качестве гидов-переводчиков.

"Они будут сопровождать иностранную делегацию в поездках в Уссурийск и детский центр "Океан", знакомить их с учащимися школы-интерната для одаренных детей ВГУЭС, проводить занятия в компьютерном классе, показывать достопримечательности Владивостока", - отметили в центре имиджа и рекламы вуза.

Пребывание американских преподавателей во Владивостоке продлится до 15 июля.