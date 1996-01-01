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Корея - для лидеров!
Встреча с детьми, отдыхавшими в международном молодежном образовательном лагере "Меридиан" (г. Сокчо) прошла в минувший вторник в офисе представительства Национальной организации туризма Кореи.
К середине лета в лагере "Меридиан" побывало более 100 детей, а несколько дней назад началась уже четвертая смена. И хотя подводить итоги международного сотрудничества еще рано, можно сделать некоторые выводы, главный из которых - детям и родителям очень понравилось в Сокчо. Дело в том, что лагерь расположен в центре рекреационной зоны восточного побережья Кореи и рядом с ним находится несколько крупных культурно-развлекательных центров, в том числе современный Аква-парк - аналог Диснейленда - Эверленд и самая крупная в Азии пещера Хвансольгун - незабываемый подземный мир с водопадами и сталактитовыми лесами.
По словам ребят, это путешествие оставило у них незабываемые впечатления, особенно они отметили высокий уровень организации досуга - буквально каждый час был расписан. Особый упор организаторами лагеря был сделан на межкультурном обмене - несколько раз в неделю проходили выступления национальных ансамблей, знакомивших как с традиционной, так и современной культурой Кореи. Впрочем, наши ребята тоже не остались в долгу и познакомили своих корейских сверстников, которые регулярно приезжали в "Меридиан" в гости, с русскими песнями и танцами.
Хотя развлекательный элемент в "Меридиане" не главный, ведь ведущей идеей лагеря является повышение лидерских качеств ребенка. Для этого идеологом проекта и директором лагеря Сергеем ПЕТРИЧЕНКО была разработана оригинальная обучающая программа, состоящая из нескольких блоков. Блок "Лидеры в экономике" познакомил детей с основными принципами международной торговли, а раздел "Политические лидеры" позволил ребятам разобраться в системе управления государством, причем в конце смены выбрали президента лагеря, за пост которого разгорелась нешуточная борьба.
Также в программу включены блоки "Общественная деятельность" и "Деятели искусства". Нужно отметить, что абсолютно все разделы программы подразумевают непосредственное участие детей, а результативность каждого ребенка отслеживается рейтинговой системой. Таким образом, дети не просто отдыхают, а оказываются включенными в занимательную и насыщенную событиями "взрослую" жизнь, что, по их мнению, делает отдых в Корее не только интересным, но и полезным.
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