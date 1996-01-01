"Кайва Курабу" приглашает поговорить

"Только на встречах в "Разговорном клубе", которые проходят в Японском центре (ЯЦ) Владивостока, я могу в свое удовольствие пообщаться с русскими ребятами. Это лучшая языковая практика", - с энтузиазмом говорит красавица японка Хасэгава САТОКО.

Уже третий год девушка живет в приморской столице, пару лет она изучала русский язык в ДВГУ, а в этом году преподавала японский студентам-третьекурсникам. Но до сих пор Хасэгава-сан с трудом понимает "быструю русскую речь": ей очень не хватает "живого" общения, впрочем, как и другим приезжающим во Владивосток японцам.

Идея русско-японских встреч в "Разговорном клубе" ("Кайва Курабу") принадлежит именно японским студентам, которые живут в общежитиях изолированно от россиян и очень страдают от недостатка разговорной практики. Но и русские "японисты" с огромным энтузиазмом относятся к идее дружеских встреч. "Кроме "Кайва курабу", у меня нет возможностей поговорить на японском языке, разве только с преподавателем в неформальной обстановке", - говорит Иван МОЗГОВОЙ, студент 2 курса факультета японоведения. Другие ребята с ним солидарны.

Бизнес - контакт?

На неформальных русско-японских встречах "общий" язык находится довольно легко, а вот в бизнес-контактах с взаимопониманием у русских и японских партнеров далеко не все так гладко. Деловые отношения между представителями стран-соседей очень часто завершаются, толком и не начавшись. Как ни банально, но причина в различиях наших менталитетов.

Один из самых распространенных конфликтов - "бумажный": японские бизнесмены требуют от русских компаньонов подробного письменного отчета на каждом этапе совместной работы. У всех деловых партнеров должны быть одинаковые цели и общие способы их достижений, и их обязательно надо обсуждать, убеждены японцы. А вот русские бизнесмены считают такие требования излишними, раздражаются и отказываются "отчитываться". Для японских дельцов такая реакция неприемлема. В результате они прекращают сотрудничать с тем, кто, по их мнению, не имеет четкого представления о том, что он хочет получить от совместного бизнеса.

Еще один тормоз в развитии отношений - владивостокская преступность. Когда в приморской столице убили двух японцев, телевидение и газеты Страны восходящего солнца осветили преступления во всех мельчайших подробностях. "СМИ Японии очень профессионально могут создать любую атмосферу, какую захотят, как подлинного ужаса, так безмятежной радости", - считает Ольга СУМАРОКОВА, помощник директора ЯЦ по связям с общественностью.

10 лет на связи

Деятельность Японского центра, которому недавно исполнилось 10 лет, направлена на укрепление деловых и дружеских связей между Россией и Японией. Но самая главная задача - это развитие бизнеса в России, что, конечно же, подразумевает и избежание бизнес - конфликтов. С этой целью организуется приезд специалистов из Японии, которые читают лекции и проводят семинары. Недавно, к примеру, с лекциями о деятельности Всемирной торговой организации выступал Ватанабэ-сэнсэй, в свое время защищавший интересы Японии на переговорах по ВТО. А в минувшем году проводил лекцию и семинары олимпийский чемпион по дзюдо Ямасита Ясухиро. "Он победитель 203 схваток подряд, - говорит Ольга Сумарокова. - После премьер-министра, это, пожалуй, самый знаменитый человек в Японии!".

Нередко участники семинаров, успешно сдавшие тест, отправляются в Японию на стажировку. Многих из них потом приглашают на работу в Москву или за границу, что, конечно же, говорит о высоком уровне обучения во владивостокском ЯЦ. Но, с другой стороны, тот, кто прошел семинар и стажировку, должен использовать полученные знания для развития Владивостока, говорят в Японском центре. "За десять лет через центр прошло 400 стажеров и более ста человек уехали из Приморья. Это очень много и очень плохо. В интернациональном Владивостоке для человека, владеющего знаниями о современном ведении бизнеса, также открываются большие перспективы", - уверена Ольга Сумарокова.

Владивосток - antenna city

"Поскольку Владивосток - город, где хорошо знают специфику бизнеса с Японией, он мог бы стать "воротами" для товаров из Японии и АТР в Россию", - говорит директор Японского центра господин Асаи ТОСИХАРУ.

Владивосток, по убеждению Асаи-сан, - лучшая маркетинговая экспериментальная площадка для исследования возможностей российского рынка. А недавно директор ЯЦ предложил японским бизнесменам создать "антенна-шопс" - экспериментальные магазины, где будут продаваться новые для Владивостока товары из Японии.

"Изюминка" Японского центра - это четырехгодичные бесплатные курсы японского языка, которые ведут специалисты из Восточного института ДВГУ и японский преподаватель. Обучение в ЯЦ доступно только для людей, строящих свой бизнес с японской стороной. Зато сегодня любой желающий может послушать лекции и поучаствовать в мастер-классах, которые регулярно проходят в стенах центра. Открыта для свободного доступа библиотека. А в "Клубе любителей японской культуры" рады всем, кто хочет больше знать про Страну восходящего солнца и ее жителей. Нам есть о чем поговорить.