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Студентам дали оценку
Старшекурсники из частных российских вузов, так же как и их коллеги из государственных учебных заведений, видят в получении высшего образования ключ к успешной карьере. Схожи их точки зрения и в оценке личных качеств. Однако ученые выяснили, чем же различаются студенты государственных и негосударственных учебных заведений России и каким выпускникам отдают предпочтение работодатели.
Любопытно, что более четверти нынешних студентов государственных вузов выбирали будущее учебное заведение под влиянием родительских советов. В меньшей степени (20% против 25,3%) советы пап и мам повлияли на выбор вуза у студентов негосударственных учебных заведений.
"Наиболее важное для работодателя качество - обучаемость - выше ценят старшекурсники государственных вузов, чем частных". Большинство респондентов, опрошенных агентством "РейтОР", выбирали вуз из-за возможности получить в будущем интересную работу (46,7% учащихся госвузов и 39,6% студентов НОУ).
Кроме того, студенты были уверены в перспективности выбранной специальности (37,1% и 33,7%). На третьем месте по степени важности для них - возможность попасть на высокооплачиваемую работу (30,2% и 28%). К тому же для молодых людей был немаловажен и вопрос престижа выбранного учебного заведения (15,5% и 10,9%).
Самое большое различие между студентами государственных и частных вузов при выборе учебного заведения социологи обнаружили в ответе "невысокий конкурс". Именно этот показатель стал определяющим для 14,9% студентов негосударственных вузов, тогда как среди учащихся госвузов таких всего 6,4%.
Чем же мотивировали свой выбор студенты негосударственных вузов?
Оказывается, для них в большей степени, чем для их коллег из государственных вузов, было важно получить именно эту специальность, которая есть в этом конкретном вузе (24,8% против 21,4%). Значительными были и советы друзей, знакомых, учившихся в этом учебном заведении (21,3% против 17,2%). Также оказало влияние на выбор и наличие "связей" родителей и родственников (5,7% против 4,4%).
Однако, проучившись несколько лет, студенты начинают по-другому относиться к выбранной профессии. Теперь их обучение мотивирует в большей степени возможность сделать успешную карьеру (в госвузах 47%), желание получить выбранную специальность (46,3%) и устроиться на хорошую работу (44,3%). Также важен для студентов госвузов и престиж получаемого образования (19,3%).
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