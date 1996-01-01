200 учителей претендуют на премии

В Приморье завершает работу экспертная комиссия по отбору участников конкурса учителей в рамках национального проекта "Образование", до 1 августа списки с фамилиями победителей будут направлены на утверждение в Минобразования и науки РФ.

Из 200 учителей экспертам предстоит выбрать 137, которые по итогам конкурса и получат премии по 100 тыс. руб. Как рассказала участник конкурсной комиссии Люмила ПУТИНЦЕВА, во всем списке лишь 15 учителей мужчин, средний возраст участников 45-50 лет, возраст самого молодого претендента 28 лет, у самого почтенного по возрасту конкурсанта 46 лет трудового стажа. Самыми активными оказались преподаватели естественных наук. Более трети документов, подданных на конкурс, предоставили учителя физики, химии, биологии, географии.

Все участники конкурса - учителя учреждений общего образования. Основными требованиями, которым они должны соответствовать, - это педагогический стаж не менее 3 лет, рекомендации общественных организаций территорий, где учитель живет и работает, а также поддержка коллег-предметников. Победители конкурса получат премии к профессиональному празднику - Дню учителя.