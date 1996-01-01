Лопата для студента

Первокурсники Института истории и философии ДВГУ отправились на археологические раскопки.

В этом году на практике применить свои знания студентам предстоит на раскопках вблизи деревни Вятка в Ольгинском районе. Здесь, по предположениям ученых, находилось поселение древних людей. Другая группа несколько раньше отправилась в Кавалеровский район. Здесь около села Богополье также найдено древнее поселение, его возраст почти 10 тысяч лет. На раскопках студенты проведут целый месяц.