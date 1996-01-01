Плыть ли дальше "Алым парусам"?

Готовится к изданию 15-й номер литературно-художественого журнала для детей и подростков "Алые паруса Приморья".

За пять лет жизни издания в третий раз его авторами стали школьники приморских городов и студенты из организации юных журналистов. С марта журнал стал выходить в сети Интернет, и теперь уже и на электронных страницах "Алых парусов Приморья" могут разместить свои творения юные таланты. Перед редакцией остается проблема финансирования, но сомневаться в том, что журнал нужен читателям, не приходится.