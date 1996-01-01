Молодежь приобщат к защите природы

В августе в Приморье пройдет Международный детский экологический симпозиум, он продолжит работу "взрослого" экофорума "Природа без границ", который прошел в июне. Эти мероприятия проводятся в рамках Года экологических проектов, объявленного губернатором края Сергеем ДАРЬКИНЫМ, сообщили в краевом департаменте природопользования.

В числе организаторов - администрация Приморского края, администрация префектуры г. Тояма (Япония), Центр экологического сотрудничества в регионе Японского моря (Япония), а также Межрегиональное общество международного сотрудничества (Япония) и Биолого-почвенный институт ДВО РАН.

Мероприятие такого формата - третье по счету, первый Международный детский симпозиум прошел в Корее в 2004 г., второй - в 2005 г. в Китае. В новом симпозиуме примут участие около150 школьников из России, Ю. Кореи, Японии, Китая и Монголии.