Наша Ариадна в Юношеской восьмерке!

Под Санкт-Петербургом продолжает работу молодежный форум Юношеской восьмерки, он выступает прологом взрослого саммита Большой восьмерки. Одной из участниц молодежного мероприятия стала приморская школьница Ариадна ЧЕРНОВА.

Напомним, ученица Владивостокской школы №22 попала в команду Юношеской восьмерки по результатам телевизионного проекта "Великолепная восьмерка" весной этого года. Кроме россиян за место в команде боролись ребята из США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии, Канады. Еще до официального открытия молодежного форума школьники провели несколько семинаров по тем же темам, что предложены лидерам "Группы Восьми": энергетическая безопасность, вопросы образования, проблемы распространения инфекционных болезней.