Две минуты 20 секунд полета

Летать хотят многие. И если желание превосходит страх, то можно просто шагнуть из самолета - и распахнувшийся купол парашюта даст насладиться ощущением полета. Но мягко приземлиться вряд ли получится без организации парашютного спорта, которая занимается обучением "перворазников" уже 75 лет - НОУ Хабаровский авиационно-спортивный клуб "Авис-Амур" РОСТО (ДОСААФ).

Именно здесь после недельной подготовки, сдачи зачета и медосмотра выпустят в небо любого годного к этому человека, имеющего паспорт гражданина РФ. Цена этого удовольствия вполне доступна: 400 руб. за инструктаж и 300 руб. за прыжок, причем сумма вносится в конце курса.

Худых и больных не берут

Годными признаются те, кто сдаст зачет начальнику парашютно-десантной службы Сергею ЛОЗОВОМУ и принесет справки от психиатра и нарколога, копию флюорографии легких, общие анализы крови и мочи, справку от гинеколога для девушек. Остальных врачей (ЛОР, окулист) можно пройти у местного доктора за 100 руб.

Справка не ради проформы.По понятным причинам к самостоятельному прыжку не допускаются люди с заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, повышенным или пониженным давлением, неврологическими заболеваниями. Легковесным (меньше 45 кг) тоже стоит задуматься о том, чтобы их ветром не унесло в полете или по земле не протащило ребрами по кочкам. Близоруким прыгать можно, но в контактных линзах и специальных защитных очках.

Для полета и приземления, приятного во всех отношениях, надо подготовить соответствующую амуницию: кроссовки на толстой подошве, перчатки (лучше кожаные или китайские рабочие с резиновыми пупырышками), спортивный костюм с длинными рукавами.

За неделю внештатные инструкторы доходчиво и с юмором, чем-то похожим на хирургический, рассказывают и показывают, что такое парашют и как вести себя на всех стадиях прыжка: отделение из самолета, раскрытие основного купола, управление парашютом, приземление. Ну и действия в нештатных ситуациях, на всякий случай.

Не сможешь дернуть - все равно раскроется

Итак, парашют. "Перворазники" прыгают с парашютом Д-6 с надежным круглым куполом площадью 83 кв. м и запасным парашютом площадью 54 кв. м. Весит все это 17 кг (12 кг - основной и 5 кг - запасной), так что особо хрупким персонам имеет смысл вспомнить про гантели, пылящиеся где-то под диваном. Скорость снижения под куполом 5 м/сек., поэтому при отделении на высоте 700 метров удовольствие продлится примерно 2 мин. 20 сек.

Оказывается, даже если со страху не выдернуть кольцо основного купола или дернуть его недостаточно сильно, то парашют все равно раскроется через пять секунд после отделения - сработает специальный механизм. Если с основным куполом что-то случится, то на высоте 300-400 метров раскроется запасной, который можно распустить самостоятельно, просто дернув кольцо. Поэтому шансы получить травму зависят в большей степени от поведения парашютиста в воздухе и при приземлении, а не от подвесной системы и купола - они себя уже хорошо зарекомендовали.

Спиной вперед, чтобы не было больно

Во второй день начинаются тренировки по отделению - управлению - приземлению. Они проходят под чутким руководством инструкторов в городке - на поляне рядом с аэродромом, на которой стоит макет "кукурузника" АН-2 без крыльев и хвоста, но зато с дверью, откуда и отделяются будущие парашютисты. Еще там стоит трехступенчатая вышка (ступени от 0,5 до примерно 1,5 м высотой) для отработки приземления.

Сначала всех распределяют по весу, самые легкие прыгают после самых тяжелых, чтобы по закону физики не встретиться в воздухе. И только потом новобранцы учатся прыгать, а точнее, отделяться от самолета. Здесь главное довести до автоматизма алгоритм действий: перенес вес на левую ногу, отделился перпендикулярно курсу самолета и считай: "221, 222, 223. Кольцо! 224, 225. Есть купол! Чекующий шнур!" Дело вроде бы нехитрое, но то темп счета слишком быстрый, то отделение больше похоже на выпадение за борт, то "позу зародыша" не держишь, то чекующий шнур "запаски" не выдергиваешь или выдергиваешь правой рукой - и все приходится повторять снова. Где-то к 10-му отделению все команды действительно намертво записываются "на подкорку".

Приземление - самый опасный этап для любого летающего объекта, включая парашютиста, поэтому тренируемся так, чтобы потом не было мучительно больно. Тут все вспоминают про свои ноги, спины и прогулянные уроки физкультуры, потому что прыгать с 1,5 м вышки - не самое приятное занятие, если честно. Особенно, когда прыгаешь спиной вперед...

Еще тяжелее на третьем занятии, когда учат управлять парашютом и действовать в нештатных ситуациях: при отказе купола, зависании за самолетом, опасном сближении или, не дай бог, встрече в воздухе с другим парашютистом, приземлении на препятствия. Энтузиазм по поводу предстоящего полета сразу остывает, но предупрежден и проинструктирован - значит, вооружен.

Шагнуть в пустоту

После зачета, который, как правило, сдают все, прыжок наконец превращается из мечты в реальность и ожидание становится почти мучительным, особенно если остаются сомнения по поводу своего физического состояния или решительности.

Ждать можно долго, и здесь уже как повезет - теперь все зависит от погоды. "Перворазников" не имеют права "выбрасывать" при низкой облачности и сильном ветре (более 5 м/сек.). В дни перед взлетом с ними, как няньки, возятся спортсмены: помогают надеть и подогнать парашют, проверяют, чтобы все было правильно упаковано и зачековано, подсказывают с земли, как лучше приготовиться к приземлению.

Самое страшное во всем этом - в решающий момент после команды "Пошел!" выйти из самолета в пустоту. Справляются не все, есть и отказники. Но такие инциденты случаются крайне редко, потому что, во-первых, уж если сел в самолет, значит, решился, а во-вторых, хотя никого за дверь не толкают и не пинают, но, как сказал один из инструкторов, если ты приземляешься вместе с самолетом, то заслуживаешь всеобщего презрительного "бу-у!" и больше в парашютисты тебя не возьмут. Так что все сомнения лучше разрешать перед тем, как ощутить себя маленьким дрожащим лепестком в воздухе.

Для сомневающихся в себе, но испытывающих непреодолимое желание прочувствовать весь ураган эмоций от свободного падения и спуска под куполом, есть запасной вариант - "тандем" с инструктором. Прыжок совершается со спортивным парашютом с высоты 2500-2600 м, свободное падение - около 20 секунд лицом к земле - и довольно мягкое приземление. Стоит такое удовольствие 3000 руб., но зато нет практически никаких противопоказаний, не надо неделю учиться дергать кольцо и правильно группироваться. Просто перед самым прыжком вас проинструктируют о поведении в воздухе и все. Также можно попросить снять ваш "подвиг" на камеру, стоит это 1000 руб., зато заветное желание летать! исполнено.