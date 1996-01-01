Город гарантирует: лифты будут

Банковский кредит в размере 12 миллионов рублей под финансовую гарантию бюджета Хабаровска получило на расширение производства специализированное предприятие ООО "Хабаровсклифтмаш", которое с прошлого года производит лифтовое оборудование.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, сегодня в муниципальном жилищном фонде Хабаровска функционируют 1765 лифтов, значительная часть которых нуждается в реконструкции и модернизации. В прошлом году около 400 этих подъемных механизмов полностью выработали свой ресурс. Критическая ситуация с лифтовым хозяйством, высокая стоимость нового оборудованием, а также необходимость его поставки из других регионов страны, заставили задуматься об организации в городе собственной производственной базы.

В прошлом году коллектив "Хабаровсклифтмаша" изготовил 100 лифтов и 35 комплектов этажных дверей на общую сумму 7,6 млн рублей. Нынче за счет расширения производства эти объемы будут увеличены.