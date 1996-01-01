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В Хабаровск придет чистая вода

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Начался монтаж водовода, по которому в Хабаровск будет поступать вода из Тунгусского месторождения. Строительство самого дорогостоящего за многие годы объекта началось вблизи поселка Приамурский. Там сварено первое звено стального дюкера, пишет "Биробиджанская звезда".

Как сообщили в управлении "Горводоканала" Хабаровска, более чем 600-тысячный город многие годы вынужден пользоваться далеко не самой лучшей питьевой водой из Амура и Уссури. Между тем на противоположном берегу, в каких-нибудь пяти километрах, находится одно из крупнейших в Приамурье месторождений чистой и вкусной воды.

Идея ее подачи в Хабаровск возникла более десяти лет назад, а в 2000 году даже была подготовлена площадка, чтобы построить на ней станцию подачи воды. Однако из-за отсутствия средств работы пришлось приостанавливать. Теперь же проект получил федеральную поддержку и включен в государственную программу социально-экономического развития Дальнего Востока и Сибири. В 2007 году из федерального бюджета поступит 953 млн рублей. Вся проектная стоимость объекта - 3,5 млрд рублей. Основная доля трат придется на прокладку по поверхности и по дну Амура почти пятикилометровой "нитки" водовода. Причем решено укладывать два дюкера: один основной, а второй - резервный, на случай аварийных ситуаций.

Проект прошел экологическую экспертизу, получив при этом "добро" от администрации Смидовичского района. Это муниципальное образование тоже заинтересовано в реализации данного проекта. Когда водовод будет сдан в эксплуатацию, Хабаровск станет платить налоги за использование подземных ресурсов. Кроме того, на строительных работах, которые продлятся до 2010 года, открываются дополнительные рабочие места для местного населения. Да и на период эксплуатации Тунгусского месторождения потребуются кадры - от сторожей до инженерно-технических работников.

Словом, новый объект еще больше укрепит и без того тесные экономические и социальные связи двух соседних территорий.

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