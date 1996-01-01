Лотосы зацвели. За деньги

На четырех озерах Анучинского района, находящихся на территории заказника "Тихий", начинают цвести лотосы. Посмотреть на это чудо природы сюда приезжают туристы из Арсеньева, соседних районов и из Владивостока.

Но анучинские власти разрешили туристам любоваться лотосами только на одном озере - Трехозерке. Причем за это удовольствие теперь надо платить небольшой экологический сбор. Трехозерка расположена на окраине заказника "Тихий", на его побережье решено устроить зону отдыха для туристов. Для этого на берегу установили скамеечки, благоустроили дорогу до озера. На остальные озера въезд запрещен: с нарушителей будут взимать штрафы. Такие строгости продиктованы стремлением сохранить в нетронутом виде сложившуюся экосистему. На озерах обитает много видов птиц, в том числе редких видов.