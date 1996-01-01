В Хабаровске уже готовятся к Новому году

На совещании в администрации Центрального округа Хабаровска на прошлой неделе детально обсудили оформление новогодних городков, уделив особое внимание площади имени Блюхера, где традиционно устанавливают главную елку района.

Организаторы праздника намерены и на этот раз сделать ее самой нарядной, достойной победы в традиционном городском конкурсе на лучшее оформление новогоднего городка. Рассматривалось несколько вариантов, при этом, по понятным причинам, самый лучший из них будет держаться в секрете. И увидят его жители и гости Хабаровска только зимой. А уже в сентябре представители администрации Центрального округа направятся в тайгу выбирать самую рослую и красивую елку, которая украсит центральную площадь города.