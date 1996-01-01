"Скверное" противостояние

В Находке при строительстве нового остановочного комплекса столкнулись интересы бизнеса и жителей. Обнаружив, что в сквере под окнами дома микрорайона Заводской работает техника, люди, в основном старожилы, попытались блокировать действия рабочих.

Вытащив бетонные столбы, они забросали землей образовавшиеся ямы, приведя территорию сквера в первоначальное состояние. Не обошлось без эксцессов - 74-летняя женщина, попытавшаяся вразумить водителя буровой установки, получила от мающегося похмельным синдромом работяги порцию мата и рукоприкладства.

Как выяснилось несколько позже, разрешение на вырубку 28 деревьев компании "Оризон" было выдано в отделе экологии администрации города. Соответствующий документ за подписью начальника городской экологической службы Алексея ЧЕРНОВАЛОВА был предоставлен общественности. При этом экологи из администрации настаивают на том, что при строительстве временных сооружений мнения общественности не требуется. Но, как известно, нет ничего постояннее временных сооружений. К тому же спиленные деревья, посаженные несколько десятков лет назад, вряд ли заменят обещанные посадки, которым еще расти не один десяток лет, чтобы стать полноценным сквером.

Инициативная группа жителей микрорайона настаивает на незаконности решения о вырубке значительной части одного из лучших в городе скверов. Возмущенные жители микрорайона собрали экстренное собрание, на котором было принято решение стучаться во все инстанции. В вытянувшемся вдоль одной автомагистрали городе, где каждая семья является владельцем одного, а то и двух авто, а зеленых насаждений на душу населения катастрофически недостаточно, проблемы экологии звучат особенно остро.

Поставленная перед фактом общественность свое видение проблемы до местных чиновников вынуждена доносить также отнюдь не в дипломатическом виде. Более того, как считают противники вырубки сквера, отделяющего жилой микрорайон от городской автомагистрали, о проблеме должны узнать не только в мэрии, городской думе и СМИ, но и в администрации края, законодательном собрании, полпредстве и администрации президента. Обращение, под которым в течение часа подписалось более 300 жителей микрорайона, предполагалось отправить в эти инстанции. Однако, встретив столь решительный отпор, находкинские чиновники сделали хорошую мину при плохой игре - отступив назад.

По информации начальника отдела госархстройнадзора Владимира ГЕНЕРАЛОВА, решение о строительстве современных остановочных комплексов, принятое 5 лет назад, еще при прежнем главе администрации Викторе ГНЕЗДИЛОВЕ, отменять никто не будет. И тем не менее, взбудораженную общественность Генералов успокоил, заявив, что речь идет о том, что спилены будут каких-то 4-5 деревьев. То есть, строительство современного остановочного комплекса будет происходить в щадящем для зеленой зоны режиме.

Стоит ли принимать на веру заверения чиновников, сказать трудно - история Находки знает немало примеров, когда ропот общественности власти предпочитают игнорировать.