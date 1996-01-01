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Черти вдоволь наплясались
Волноваться и правда стоило, ведь в этом году служащие Тихоокеанского флота устроили для зрителей настоящее шоу, хотя начало праздника, как и положено, отложили почти на час.
Путь к водной станции ТОФ был нелегким - всем получившим приглашение предстояло преодолеть милицейские и военные линии оцепления. Проверялось все, от наличия пропусков до содержимого сумок, ведь безопасность для военных - один из самых главных пунктов организации праздников. Начало торжества знаменовал выстрел из пушки и приближение к водной станции ТОФ катера, на борту которого находился главнокомандующий ТОФ адмирал Виктор ФЕДОРОВ.
На празднике были продемонстрированы боевые возможности моряков, например, морской десант и морпехи обезвредили и захватили условных злодеев-террористов, засевших слева от водной станции ТОФ. Ребята сработали четко и слаженно - после уничтожения берегового поста противника в ход пошли бронетранспортеры. Свою силу и ловкость показали и морские пехотинцы. Ребята не только продемонстрировали навыки рукопашного боя, но и доказали, что их головы и на самом деле крепки. Так, например, в качестве доказательства о головы морпехов были разбиты стеклянные бутылки и кирпичи. А один из бойцов, совсем как спортсмен из рекламного ролика жевательной резинки, поднял зубами парту, чем привел публику в полный восторг.
Но военные похвастались не только своими физическими качествами и боевыми навыками. Кроме показательных выступлений военных кораблей, бойцов и спортсменов ТОФ представил публике театрализованное представление, сценарий которого в этом году составили более двадцати фрагментов истории флота, начиная со времен Петра Великого и заканчивая нашими днями. На платформах мимо трибун прошли страницы боевой славы флота: сцены обороны Петропавловска-Камчатского, Русско-японской войны, особое место отвели подвигам в Великой Отечественной войне.
Помимо главкома военных в этом году поздравлял сам морской царь Нептун, роль которого уже пятый год подряд исполнил капитан 1 ранга Виктор КРАВЕЦ. Свита морского властелина очень волновалась. Так, например, один из стражей Его Величества в ходе праздника от волнения и переизбытка чувств упал в обморок прямо на сцене, но уже через несколько минут силами врачей был приведен в порядок.
Порадовали и помощники организаторов праздника - ВДЦ "Океан" и музей автомотостарины, представивший публике свои экспонаты. А в конце торжества на площадку перед трибунами вышел сводный оркестр ТОФ, его музыка заставила танцевать не только измазанных черной краской чертей из свиты Нептуна, но и многих зрителей. Закончился праздник фейерверком, который, правда, из-за плохой погоды сильно потерял в зрелищности.
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