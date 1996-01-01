Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Роман с парусом
23-летний яхтсмен из Владивостока Алексей АНОФРИЕВ построил швертбот "Ольга", а сейчас заканчивает отделку тримарана. Парусный спорт для него не просто увлечение, а стиль жизни.
- Алексей, с чего начался твой роман с морем и яхтами?
- На яхте ты ближе к морю, лучше чувствуешь и понимаешь стихию. И не важно, кем ты был на суше, здесь проявляются все твои качества. Достаточно всего один раз выйти в море и понять, на своём ты месте или нет.
В 2004 году в Питере я попал на борт фрегата "Штандарт". Познакомился с экипажем и меня пригласили на фестиваль парусных судов в Брест во Франции. То, что я там увидел, поразило моё воображение: четыре с половиной тысячи парусников, сотня из которых категории "А", к которой, к примеру, относятся наши "Паллада" и "Надежда". Тогда я понял, что море и яхты станут моей жизнью...
- Ты своими руками построил швертбот и тримаран, но на этом, насколько знаю, останавливаться не собираешься...
- Швертбот "Ольга" я построил за полгода. Опробовал, покатался, друзей повозил. Затем взялся за тримаран. В отличие от швертбота он быстроходнее, но с большим ограничением по погоде. Была идея даже построить маневренный батискаф, нашел все чертежи, но зарегистрировать, а тем более получить права на его вождение оказалось невозможным.
Первый опыт показал, как трудно бегать по инстанциям, чтобы зарегистрировать своё судно. Зато теперь у меня есть навыки в строительстве. Кроме того, я понял, что энтузиазм, с которым друзья берутся помогать, быстро проходит, и приходится терять много времени на то, чтобы обучить новых желающих.
Но сейчас мне интересно другое. Еще с Бреста осталась мечта - построить 18- метровую шхуну под старину и пойти на ней во Францию. Этим летом надеюсь начать строительство судна, но уже работать только с действительно заинтересованными людьми. Продам швертбот и тримаран, потому что на них совсем не останется времени и сил. И если все получится, следующим летом хочу спустить яхту на воду, правда, еще без внутренней отделки, и защитить категорию яхтенного капитана.
Советы начинающим от Алексея Анофриева
Покупая яхту, следует помнить, что любое судно - это очень дорогая игрушка, не столько из-за своей себестоимости, сколько из-за дорогого содержания. Во-первых, катер "съедает" очень много топлива, а яхта требует постоянного обновления такелажа, скоб и парусов. Во-вторых, недешево обходится стоянка, которая оплачивается по занимаемой площади, так что каждый метр выльется вам в копеечку.
На стоянку судно дешевле ставить на берегу, а можно заранее купить трейлер, чтобы перевозить катер или яхту по суше и ставить в гараж. Дополнительную сложность в хранении яхт вызывают мачты, которые не всегда снимаются. Необходимо также помнить, что это сезонное развлечение, и надо заранее позаботиться о зимовке своего судна. На сегодняшний день во Владивостоке есть очень много яхт, на которых не хватает экипажей, и гораздо проще устроиться на них, чем самому содержать судно.
Помимо приобретения и хранения, встает вопрос о правах на судовождение. Для того чтобы самому водить катер, вам достаточно проучиться на курсах ГИМСа несколько месяцев и заплатить около двух тысяч за оформление документов. С яхтами всё обстоит намного сложнее, это действительно элитный вид спорта. Для получения хотя бы второй категории яхтенного рулевого вы должны отходить один-два сезона и только потом защитить квалификацию.
Новости тематики
- Сахалинцев становится больше
- Дальневосточники пожаловались Путину на невыносимые условия жизни в регионе
- Бизнес-гороскоп: Козерогам не помешает изрядная доля упрямства
- Новые кураторы Дальнего Востока продолжат наступать на старые грабли
- Гонка под знаком ННК
- Индекс промышленного производства в Приморье вырос более чем на 13 процентов
- В Ванино образовалась "пробка" из 200 железнодорожных вагонов, предназначенных для Сахалина
- Второй Bentley, конфискованный у Хорошавина, ушел с молотка
- В Благовещенске первая трасса на картодроме будет готова к 1 июля
- Либеральная оппозиция готова отдать Дальний Восток Китаю
Новости раздела
- В Хабаровске амурский тигр попал в центр внимания экспертов из восьми стран
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
- Статистика не дает корректного представления о масштабах оттока населения с Дальнего Востока
- Дальнему Востоку нужен совершенно другой МРОТ
- Дальнему Востоку добавят субсидии на авиаперевозки
- Себя показать
- Туристы отправляются на мысы Русского
- Сахалинцев становится больше
- Приморье показало себя в Харбине во всей красе
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморская недвижимость резко подешевела
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Пенсии россиян отдадут в надежные руки Чубайса
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей