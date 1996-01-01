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Роман с парусом

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

23-летний яхтсмен из Владивостока Алексей АНОФРИЕВ построил швертбот "Ольга", а сейчас заканчивает отделку тримарана. Парусный спорт для него не просто увлечение, а стиль жизни.

- Алексей, с чего начался твой роман с морем и яхтами?

- На яхте ты ближе к морю, лучше чувствуешь и понимаешь стихию. И не важно, кем ты был на суше, здесь проявляются все твои качества. Достаточно всего один раз выйти в море и понять, на своём ты месте или нет.

В 2004 году в Питере я попал на борт фрегата "Штандарт". Познакомился с экипажем и меня пригласили на фестиваль парусных судов в Брест во Франции. То, что я там увидел, поразило моё воображение: четыре с половиной тысячи парусников, сотня из которых категории "А", к которой, к примеру, относятся наши "Паллада" и "Надежда". Тогда я понял, что море и яхты станут моей жизнью...

- Ты своими руками построил швертбот и тримаран, но на этом, насколько знаю, останавливаться не собираешься...

- Швертбот "Ольга" я построил за полгода. Опробовал, покатался, друзей повозил. Затем взялся за тримаран. В отличие от швертбота он быстроходнее, но с большим ограничением по погоде. Была идея даже построить маневренный батискаф, нашел все чертежи, но зарегистрировать, а тем более получить права на его вождение оказалось невозможным.

Первый опыт показал, как трудно бегать по инстанциям, чтобы зарегистрировать своё судно. Зато теперь у меня есть навыки в строительстве. Кроме того, я понял, что энтузиазм, с которым друзья берутся помогать, быстро проходит, и приходится терять много времени на то, чтобы обучить новых желающих.

Но сейчас мне интересно другое. Еще с Бреста осталась мечта - построить 18- метровую шхуну под старину и пойти на ней во Францию. Этим летом надеюсь начать строительство судна, но уже работать только с действительно заинтересованными людьми. Продам швертбот и тримаран, потому что на них совсем не останется времени и сил. И если все получится, следующим летом хочу спустить яхту на воду, правда, еще без внутренней отделки, и защитить категорию яхтенного капитана.

Советы начинающим от Алексея Анофриева

Покупая яхту, следует помнить, что любое судно - это очень дорогая игрушка, не столько из-за своей себестоимости, сколько из-за дорогого содержания. Во-первых, катер "съедает" очень много топлива, а яхта требует постоянного обновления такелажа, скоб и парусов. Во-вторых, недешево обходится стоянка, которая оплачивается по занимаемой площади, так что каждый метр выльется вам в копеечку.

На стоянку судно дешевле ставить на берегу, а можно заранее купить трейлер, чтобы перевозить катер или яхту по суше и ставить в гараж. Дополнительную сложность в хранении яхт вызывают мачты, которые не всегда снимаются. Необходимо также помнить, что это сезонное развлечение, и надо заранее позаботиться о зимовке своего судна. На сегодняшний день во Владивостоке есть очень много яхт, на которых не хватает экипажей, и гораздо проще устроиться на них, чем самому содержать судно.

Помимо приобретения и хранения, встает вопрос о правах на судовождение. Для того чтобы самому водить катер, вам достаточно проучиться на курсах ГИМСа несколько месяцев и заплатить около двух тысяч за оформление документов. С яхтами всё обстоит намного сложнее, это действительно элитный вид спорта. Для получения хотя бы второй категории яхтенного рулевого вы должны отходить один-два сезона и только потом защитить квалификацию.

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