Стильные штучки: руководство по применению

Эти стильные вещи идеально выглядят на топ-моделях и знаменитостях на страницах модных журналов, но когда вы отправляетесь с ними в примерочную, дело обстоит совсем по-другому.

Так, свободная юбка в крестьянском стиле, которая выглядела такой лёгкой и симметричной на Кэйт Хадсон... На ваших бёдрах она превращается в походную палатку. Не вините во всём одежду и ее дизайнеров - почти невозможно, чтобы одна вещь идеально подходила любой фигуре. Чтобы не превратиться в жертву моды и не стать посмешищем для окружающих, главное - следить не только за модой, но и за собственным отражением в зеркале, ведь модные вещи - это всего лишь продолжение вашей индивидуальности.

Вот несколько полезных советов, как носить актуальные в нынешнем сезоне тренды.

Модный тренд: облегающие джинсы.

Как носить. Облегающие джинсы могут носить очень многие, если сделать на джинсах отворот. Джинсы, длина которых доходит до щиколотки, подходят очень немногим, поскольку такая модель зрительно увеличивает бедра. Кроме того, чтобы скрыть бедра, можно надеть длинную футболку, рубашку или тунику.

Чего следует избегать. Без сомнения, такие джинсы подойдут далеко не каждой. И если вы всё-таки решили купить длинную модель, убедитесь в том, что она подшита, как следует, чтобы не топорщилась на щиколотках".

Вариант замены: если вам не подходят облегающие джинсы, попробуйте прямую модель или джинсы-"дудочки".

Тренд: туфли на танкетке и босоножки с завязками на щиколотке.

Как носить. С короткой юбкой или облегающими джинсами, отвороты которых не доходят до завязок.

Чего следует избегать. Если обувь украшена бисером, стеклярусом или другими декоративными элементами, стоит воздержаться от украшений в остальной одежде.

Вариант замены: вам должны нравиться собственные щиколотки, потому что такие босоножки привлекают внимание именно к этой части тела. Если щиколотки - не главное ваше достоинство, ищите босоножки без задника на танкетке или платформе.

Тренд: шорты.

Как носить. Существуют шорты для любой фигуры, от ультра-коротких мини-шортов Daisy Dukes до шортов средней длины и шортов-бермудов.

Чего следует избегать. Чтобы носить шорты Daisy Dukes, вы должны по-настоящему любить свои ноги, ведь даже длинные ноги могут выглядеть в этих шортах не слишком привлекательно. Шорты-бермуды более благосклонны к недостаткам фигуры, но их длина должна чуть не доходить до середины коленной чашечки. Чуть длиннее - и вы будете выглядеть в них ниже и полнее, чем на самом деле.

Вариант замены. При таком богатстве выбора сделать ошибку практически невозможно. Впрочем, если вы не хотите обнажать коленки, можете скрыть их под практичными и модными бриджами.