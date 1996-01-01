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Отравленное море
В Приморье пришла долгожданная жара, на пляжах занят каждый квадратный метр, однако, пока горожане беззаботно принимают солнечные и морские ванны, санитарные органы бьют тревогу: отдых чреват возможными заболеваниям и травмами.
По заключению специалистов территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, купаться в районе бухты Шамора категорически запрещено. Канализационные стоки, сбрасываемые в речку расположенным по соседству военным городком, благополучно выносятся в бухту Лазурная. В результате микробиологические показатели загрязнения воды в несколько раз превышают норму, что чревато для купающихся возможными инфекционными заболеваниями.
Это сообщение стало ударом для лагерей отдыха и туристических баз, расположенных на побережье Уссурийского залива. Морские ванны, по указанию санитарных врачей, теперь не принимают дети оздоровительного лагеря "Юнга" и Всесоюзного детского центра "Океан", имеющие собственные пляжи. Руководство этих лагерей в шоке. Если взрослые еще могут понять опасность купания, то детям тяжело объяснить, почему в такую жару нужно море обходить стороной.
Интересно, кто понесет ответственность за загрязнение Лазурной? Еще на майском совещании в городской администрации специалисты Роспотребнадзора заявляли о том, что канализация в этом районе вытекает в море. Более того, они предупреждали, что как только вода прогреется, купание будет запрещено. Так что еще в мае был дан прогноз и обозначен виновник загрязнения, но никаких мер принято не было. Вспомним отдельные эпизоды данного совещания. Оказывается, с прогревом воды купаться в черте Владивостока категорически запрещается по всей пляжной зоне, как со стороны Уссурийского, так и Амурского заливов.
А вот официальные данные последних проверок. "Не завершены работы по благоустройству и зонированию территорий: ООО "Шамора", бухты Три поросенка, Щитовая, мыс Токаревский (ИП Лычагин), Седанка (ИП Калинин), ст. Садгород (ООО "ДВ Керамика"), ст. Океанская (ООО "ДВ Керамика"), ст. Чайка (ИП Богун и Хаметов), ст. Санаторная (ООО "Ривьера-Лагуна"), м. Кузнецова (ООО "Ремавбиз"), пляж МГУ им. Невельского".
Большая часть арендаторов пляжей получила добро от администрации Владивостока на аренду в 2006 г. при условиях, что новые владельцы обустроят территории. И что в результате? ООО "Шамора" вместо того, чтобы помочь военным трубу латать, строит ипподром и площадку для стендовой стрельбы!
В ходе лабораторного контроля за качеством воды исследовано 39 проб морской воды. В 41% исследований качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (на ст. Садгород, Океанская, Седанка, Чайка, б. Анна, Тихая, Патрокл, Шамора, пляж "Юбилейный", Спортивная гавань, б. Федорова, м. Токаревский). В 36,8% исследованный проб морской воды выявлено несоответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (нефтепродукты) - б. Анна, Улисс, Тихая, Патрокл".
По утверждению медиков, только сумасшедший войдет в воду в районе пляжа "Юбилейного" и бухты Федорова. В конце июля показатели загрязнения превышают норму в тысячи раз. Как рассказал корреспонденту "ЗР" на условиях анонимности один из специалистов Роспотребнадзора, после этих купаний можно подцепить кучу инфекций, в том числе кожные заболевания. Причем не обязательно глотать соленую воду. Достаточно только войти в нее по пояс. Развеем еще один миф. Многие горожане уверены, что в районе бухт Щитовая и Стеклянная отдыхать можно, мол Горностаевская помойка далеко, а морские течения очищают воду. Ничего подобного - сточных канализационных вод здесь хватает и без свалки, вдобавок в море попадают нечистоты из местных свинарников.
Что остается горожанам? Альтернативный отдых на островах или выезд дикарями в другие морские районы края: Ливадию, Хасан, Ольгу, Преображение. Дикарями потому, что места на базах уже забронированы до конца осени.
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