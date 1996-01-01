www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Отравленное море

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В Приморье пришла долгожданная жара, на пляжах занят каждый квадратный метр, однако, пока горожане беззаботно принимают солнечные и морские ванны, санитарные органы бьют тревогу: отдых чреват возможными заболеваниям и травмами.

По заключению специалистов территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю, купаться в районе бухты Шамора категорически запрещено. Канализационные стоки, сбрасываемые в речку расположенным по соседству военным городком, благополучно выносятся в бухту Лазурная. В результате микробиологические показатели загрязнения воды в несколько раз превышают норму, что чревато для купающихся возможными инфекционными заболеваниями.

Это сообщение стало ударом для лагерей отдыха и туристических баз, расположенных на побережье Уссурийского залива. Морские ванны, по указанию санитарных врачей, теперь не принимают дети оздоровительного лагеря "Юнга" и Всесоюзного детского центра "Океан", имеющие собственные пляжи. Руководство этих лагерей в шоке. Если взрослые еще могут понять опасность купания, то детям тяжело объяснить, почему в такую жару нужно море обходить стороной.

Интересно, кто понесет ответственность за загрязнение Лазурной? Еще на майском совещании в городской администрации специалисты Роспотребнадзора заявляли о том, что канализация в этом районе вытекает в море. Более того, они предупреждали, что как только вода прогреется, купание будет запрещено. Так что еще в мае был дан прогноз и обозначен виновник загрязнения, но никаких мер принято не было. Вспомним отдельные эпизоды данного совещания. Оказывается, с прогревом воды купаться в черте Владивостока категорически запрещается по всей пляжной зоне, как со стороны Уссурийского, так и Амурского заливов.

А вот официальные данные последних проверок. "Не завершены работы по благоустройству и зонированию территорий: ООО "Шамора", бухты Три поросенка, Щитовая, мыс Токаревский (ИП Лычагин), Седанка (ИП Калинин), ст. Садгород (ООО "ДВ Керамика"), ст. Океанская (ООО "ДВ Керамика"), ст. Чайка (ИП Богун и Хаметов), ст. Санаторная (ООО "Ривьера-Лагуна"), м. Кузнецова (ООО "Ремавбиз"), пляж МГУ им. Невельского".

Большая часть арендаторов пляжей получила добро от администрации Владивостока на аренду в 2006 г. при условиях, что новые владельцы обустроят территории. И что в результате? ООО "Шамора" вместо того, чтобы помочь военным трубу латать, строит ипподром и площадку для стендовой стрельбы!

В ходе лабораторного контроля за качеством воды исследовано 39 проб морской воды. В 41% исследований качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям (на ст. Садгород, Океанская, Седанка, Чайка, б. Анна, Тихая, Патрокл, Шамора, пляж "Юбилейный", Спортивная гавань, б. Федорова, м. Токаревский). В 36,8% исследованный проб морской воды выявлено несоответствие гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям (нефтепродукты) - б. Анна, Улисс, Тихая, Патрокл".

По утверждению медиков, только сумасшедший войдет в воду в районе пляжа "Юбилейного" и бухты Федорова. В конце июля показатели загрязнения превышают норму в тысячи раз. Как рассказал корреспонденту "ЗР" на условиях анонимности один из специалистов Роспотребнадзора, после этих купаний можно подцепить кучу инфекций, в том числе кожные заболевания. Причем не обязательно глотать соленую воду. Достаточно только войти в нее по пояс. Развеем еще один миф. Многие горожане уверены, что в районе бухт Щитовая и Стеклянная отдыхать можно, мол Горностаевская помойка далеко, а морские течения очищают воду. Ничего подобного - сточных канализационных вод здесь хватает и без свалки, вдобавок в море попадают нечистоты из местных свинарников.

Что остается горожанам? Альтернативный отдых на островах или выезд дикарями в другие морские районы края: Ливадию, Хасан, Ольгу, Преображение. Дикарями потому, что места на базах уже забронированы до конца осени.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru