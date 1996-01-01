Приморцы подарили храму в КНДР звонницу

13 августа в столице КНДР планируется торжественная церемония освещения и открытия православного храма. В церемонии открытия примут участие не только представители духовенства из Москвы и Владивостока. В эти дни в Пхеньяне побывает представительная делегация из Приморья во главе с губернатором С. ДАРЬКИНЫМ, а также представители бизнеса, оказавшие помощь в строительстве.

Напомним, что впервые идея создания храма была высказана главой КНДР Ким Чен Иром во время поездки по России в 2002 г. Побывав на богослужении в кафедральном соборе Хабаровска, он был поражен красотой службы и внутренним убранством и захотел иметь подобный храм в Пхеньяне. Государство выделило деньги на стройку и направило четверых своих граждан на обучение в семинарию Московской епархии, а Московская православная церковь послала несколько своих семинаристов для изучения корейского языка в Пхеньян.

Активную помощь в реализации проекта оказал приморский бизнес, и в частности бизнесмен и политик Игорь СВЕТЛОВ, с которым побеседовал корреспондент "ЗР".

- Вы человек верующий? Почему решили помочь строить храм в КНДР? Разве в Приморье с храмами уже все благополучно?

- Не скажу, что я верю фанатично, хотя в церкви бываю и свечки ставлю. Но у каждого свое приятие веры. А церкви, по возможности, стараюсь помочь, в частности храму Порт-Артурской Божьей Матери и часовне при доме-интернате на Седанке. Считаю, что церковь - один из элементов организации нашего общества. Когда были утрачены и девальвированы коммунистические ценности времен СССР, адекватных идеологических норм не было выработано и этот вакуум совершенно разумно стала заполнять церковь с ее заповедями: не укради, не убий и другими. Особенно это важно для молодежи. И это благое дело - увести ее от нынешних "искусов" цивилизации: наркотиков, алкоголизма и т.д. Заметьте, ведь в храмы достаточно много молодежи приходит.

А по поводу оказания содействия в строительстве храма в КНДР, ко мне обратился митрополит Кирилл - глава отдела внешних связей Московской патриархии. По его просьбе я принимал участие в работе с делегацией КНДР в Москве в 2002 г., с чего все и началось.

Хочу отметить огромный вклад в строительство храма посольства России в КНДР. Регулярно на стройке на субботниках трудились сотрудники нашего посольства в Пхеньяне во главе с послом России в КНДР Андреем КАРЛОВЫМ, истинным энтузиастом этой стройки.

- Но ведь православная религия неродственна корейской нации. Вряд ли там будет много прихожан. Или храм несет какие-то другие, дополнительные функции?

- История православия в Корее - достаточно длинная. Православное вероучение первоначально распространилось среди корейцев переселенцев в 70-е годы XIX века. В начале 1900 г. была основана Российская духовная миссия в Корее. При миссии в Сеуле открылись первая школа, приют, пансионат для сирот. Исторически православие в Корее было связано с Владивостокской епархией: с 1908-го по 1922 гг. миссия находилась в ее ведении. В 1951 г., когда в Корею пришли американцы, они отправили нашего священника с семьей пешком через перевалы на север домой. Так что это война, приведшая к разделению Кореи на два государства, послужила причиной закрытия Русской духовной миссии в Корее.

- Говорят, краевая администрация выделила на храм около 10 тысяч долларов. А каков ваш вклад?

- Я поддерживал материально семинаристов, обучающихся в Москве и Пхеньяне. А совместный вклад приморского бизнеса в строительство храма - звонница. Кроме меня часть средств на изготовление колоколов выделили "Уссурийский бальзам" и глава рыболовецкого колхоза "Восток" А. ПЕРЕДНЯ. Большую организационную помощь нам оказал бывший зам. полпреда Геннадий АПАНАСЕНКО.

- В условиях, когда мировое сообщество, в том числе и Россия, осудили КНДР за недавний запуск ракет, открытие храма выглядит неким вызовом.

- Это простое совпадение, ведь его начали строить в 2003 г. Думаю, со временем этот факт будет расцениваться иначе, скорее, как интересный исторический момент.