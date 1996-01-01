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Все в сад!
Июнь-июль - горячая пора не только для выпускников и абитуриентов, но и для малышей-дошкольников, а точнее, для их мам и пап, так как именно в это время проводится комплектование групп в детских садах города.
По данным, предоставленным главным специалистом по дошкольному образованию Хабаровского городского управления образования Мариной ФЕДОРЕНКО, в настоящее время в Хабаровске работает 87 дошкольных образовательных учреждений (ДОУ), из них 64 муниципальных, 19 ведомственных детских садов и четыре негосударственных детских сада. Кроме того, в городе работает много частных мини-садиков.
Битва за место
Известно, что для поступления в ДОУ родители должны обратиться к специалисту по образованию в районной администрации и встать в очередь за путевкой, когда ребенку исполнится год или даже раньше. Либо уповать на то, что в группе вдруг освободится место, так как мест в садах пока намного меньше, чем желающих. На 2006-2007 год планируется выдать путевки в детский сад примерно 3000 малышам. Сколько детей останется в очереди, можно будет сказать только после завершения комплектования групп. "Дело в том, что некоторые дети с путевками в сады так и не приходят, в этом случае место отдается следующему по очереди. В прошлом году, например, не дошли 500 семей", - поясняет Марина Владимировна. И все же очереди останутся.
Сегодня потребность в дошкольных учреждениях высока, особенно в районах новостроек: пер. Фабричный (Молодежный комплекс), "19 школа - Стройматериалы". Администрация Хабаровска отвечает на это открытием новых групп. И число мест в муниципальных садах за этот год увеличится примерно на 700 единиц.
Плата за кашку
Получить путевку в детсад - это полдела, вторые полдела - ежемесячно платить за содержание вашего ребенка в саду. Именно за содержание, так как Конституция РФ и Закон "Об образовании" гарантируют получение бесплатного дошкольного образования.
В муниципальных садах с родителей взимается обязательный платеж за питание ребенка в саду, размер которого каждый год определяется Хабаровской городской Думой. В садах с трехразовым питанием - это 45 руб. в день, с четырехразовым - 51 руб. в день. Таким образом, в месяц выходит около 900 - 1020 руб. При этом стоимость не зависит от того, какую группу посещает ребенок - обычную или специализированную.
Помимо этого каждому родителю для покрытия расходов по смете предлагают внести добровольный спонсорский взнос (сумма индивидуальна для каждого родителя - "кто сколько сможет"), который идет на покупку игрушек, дополнительного оборудования и т. п.
О бассейнах и фито-барах позаботились частники
Помимо муниципальных и ведомственных садов в Хабаровске работают четыре негосударственных детских сада: два в центре города ("Малыш" и "Сказка") и два в Южном районе ("Юнга" и НДОУ Детский сад №32). Эти сады имеют лицензии, их деятельность контролируется так же, как и работа муниципальных садов. Программы воспитания и содержания детей в группах соответствуют существующим временным образовательным стандартам. Перечень воспитательных услуг, предлагаемых в этих садах, обычно включает: обучающие и развивающие игры, музыку, рисование, физвоспитание, английский, также в садах обычно работает логопед, психолог. Бассейна и специальных компенсирующих групп для детей с проблемами здоровья в них нет.
Все отличие негосударственных садов от муниципальных состоит в том, что не нужно стоять в очереди, чтобы получить путевку. Достаточно узнать о наличии мест и, пройдя медицинскую комиссию в поликлинике по месту жительства, заключить договор с НДОУ. Естественно, что количество мест в группах частных садов также лимитировано, как и в обычных садах, поэтому сказать, что берут всех и сразу, нельзя.
Например, заведующая довольно крупного НДОУ "Сказка" Марина ПЕСТОВА рассказала, что в год освобождается 4-5 мест и что лучше обращаться в сад в период выпуска "старших" и "подготовишек", когда эти группы доукомплектовываются и набираются младшие группы. Родительская плата в "Сказке" составляет 1440 руб. в месяц, или 20% от сметной суммы. Остальная часть оплачивается организацией-работодателем.
В настоящее время проводится набор групп в негосударственный садик "Юнга", рассчитанный на 90 детей в возрасте 1,5-7 лет. Раньше это был ведомственный сад ОАО "Амурское пароходство", но с 2005 года он перешел к самостоятельной хозяйственной деятельности. Особенность этого садика - его уклон в сторону физического воспитания детей, поэтому ребята могут посещать там спортивный кружок, где с ними индивидуально занимаются на мини-тренажерах, спортивный зал, зимой они ходят на лыжах, летом купаются в "плескательнице" - маленьком бассейне. Почти круглый год (кроме летних месяцев) работает фито-бар.
Если честно, немного странно, что при таком высоком спросе на услугу по дошкольному образованию частных детских сада у нас в городе всего четыре. Но, как заверила Марина Федоренко, администрацией города ведется работа и в этом направлении и проекты по созданию частных садов есть, однако более подробно говорить об этом она посчитала преждевременным.
Самодеятельность нужно контролировать
Нехватка мест в дошкольных учреждениях вызвала рождение нового вида деятельности - организацию мини-садика обычно прямо в квартире воспитателя для 4-6 детей примерно одного возраста. Воспитатели мини-садов - это либо безработные учителя или студенты педагогического университета, либо мамы с детьми дошкольного возраста, которые по тем или иным причинам не ходят в обычный детский сад.
Как рассказала одна воспитательница, мини-сад она открыла ради своей пятилетней дочери, которая в обычном саду постоянно болела инфекционными заболеваниями. Мама (правда, с педагогическим образованием) оставила работу и таким образом не только зарабатывает на жизнь, но и обеспечивает дочке вполне нормальное общение и развитие среди других детей.
Мини-сады обладают рядом преимуществ: индивидуальный, более внимательный подход к детям, меньший риск инфекционных заболеваний, так как группа значительно меньше; удобство оформления - нет необходимости стоять в очередях; гибкий график - можно привести ребенка хоть в 7, хоть в 10 утра по договоренности с воспитателем; возможность выбора методик воспитания, режима питания, наконец, места расположения сада, так как предложение этой услуги в Хабаровске довольно широко, достаточно открыть газету "Из рук в руки".
Но есть и явные недостатки: отводя ребенка в мини-сад, родители практически действуют на свой страх и риск, ведь их деятельность не контролируется ни санэпиднадзором, ни органами по образованию, там нет медработника, группы обычно разновозрастные (хотя является ли это недостатком - вопрос спорный). Качество предоставляемых услуг подтверждается чаще всего дипломом о педагогическом образовании воспитателя, санкнижкой воспитателя и его помощников, рекомендательными письмами родителей, уже воспользовавшихся услугами данного мини-садика.
Средняя стоимость услуг мини-садика определяется либо как 30-35 руб. в час, либо 300- 350 руб. за день, иногда встречается помесячная ставка - от 5 тыс. рублей. В эти суммы уже включено питание: завтрак, обед, полдник - это минимальный набор, в который может быть также включен второй завтрак и ужин. В течение дня с детьми занимаются чтением, разными играми, гуляют и т. п.. Но здесь как повезет с воспитателем, его квалификацией и отношением к детям. Поэтому важно постоянно контролировать, проверять уровень развития ребенка, чтобы избежать неприятных сюрпризов.
В конечном счете, выбор всегда за родителями. Главное, чтобы было из чего выбирать.
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