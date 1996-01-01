Реконструкция привокзальной площади начнется в августе

К маю 2008 года планируется завершить масштабную реконструкцию привокзальной площади города Хабаровска, третьего пруда и построить новую площадь на набережной Амура. Об этом сообщил мэр Хабаровска Александр СОКОЛОВ в ходе очередного объезда объектов строительства и реконструкции, которые запланировано сдать к 150-летию дальневосточной столицы.

Ориентировочная стоимость первого проекта 300 млн руб. Заказчиком выступает хабаровская мэрия, проектировщиком - ОАО "Дальгипротранс". Согласно планам после реконструкции площадь станет в первую очередь пешеходной зоной: изменится схема остановок и движения транспорта, будут перенесены трамвайное кольцо и торговый рынок, появятся вместительные автопарковки, будет произведен ремонт дорожного покрытия и пешеходных зон. Также на площади установят жидкокристаллический экран размером 6 на 8 метров, где будет демонстрироваться реклама и справочная информация. Работы по реконструкции площади ориентировочно начнутся в августе.

В настоящий момент полным ходом идут строительные работы в районе верхнего пруда на Уссурийском бульваре. В реконструкцию верхнего пруда и прилегающей к нему территории предполагается вложить около 1,2 млрд руб. Они будут потрачены на строительство культурно-развлекательного комплекса в прилегающей парковой зоне, мини-аквапарка, а также на возведение фонтанов на пруду. Первую очередь проекта также планируется завершить к маю 2008 года.

К этой же дате преобразится и набережная Амура у Уссурийского бульвара. Здесь, вероятно, появится новая городская площадь - им. Первостроителей Хабаровска. Для воплощения этого замысла перенесут причалы международного речного терминала и разберут старое кирпичное здание бывшего пакгауза.