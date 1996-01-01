Дмитрий Бурнаев стал третьим в Warcraft III

В Хабаровске прошел ежегодный отборочный этап всемирных компьютерных игр World Cyber Games 2006. Этот крупнейший ежегодный турнир-фестиваль компьютерных игр проводится с 2001 года.

Отборочные туры проходят по всему миру и собирают миллионные аудитории. Большой финал этого года состоится в октябре на национальном автодроме в городе Монца, Италия. Чтобы попасть на него, необходимо сначала пройти сетку региональных отборочных туров в своей стране. На Дальнем Востоке отборочные туры проходят в Хабаровске и Владивостоке. Победители получают оплаченные путевки на финал России, который пройдет в августе в Москве.

На отборочном этапе в Хабаровске всего было более 140 участников. Собрались лучшие игроки из Хабаровска, Комсомольска, Якутии, Благовещенска, Биробиджана и Солнечного. Все они показали достойную игру, а лучшего результата из нашей делегации добился комсомольчанин Дмитрий БУРНАЕВ. Он занял третье место в дисциплине Warcraft III.