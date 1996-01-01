Стань хозяином и деньги потянутся

Жильцы дома по ул. Адмирала Кузнецова, 80, что во Владивостоке, - народ активный. Зимой они провели собрание с тем, чтобы создать товарищество собственников жилья (ТСЖ). Большой конференц-зал Владивостокского морского техникума был полон людей, которые решительно сделали первый шаг - проголосовали за самостоятельность. А дальше?

Дом этот - типичная панельная многоподъездная 9-этажка. Внешне - это огромный живописный "крейсер", а внутри - протекающие в подвалах трубы, ободранные стены подъездов, текущие крыши. Рядом с домом угрожающе нависают опорные стены - над детской площадкой и над лестницей к соседнему дому. Кажется, что они вот-вот обрушатся и придавят насмерть случайного прохожего. Устав от бездействия городских властей, жильцы решили взяться за дело сами. Но - подсчитали и прослезились. Ремонт влетит в немалую сумму, а надежды на то, что удастся из мэрии "выбить" эти деньги, 20 лет плаченные за капитальный ремонт, минимальны.

Тем не менее Анна ДУДНИКОВА, председатель собрания, и другие активисты создания ТСЖ смогли попасть на прием к мэру Владивостока. И вот результат. "Мы приостановили регистрацию ТСЖ, потому что мэрия пообещала навести в порядок а нашем доме: сделать ремонт крыши и подъездов, заменить окна, электропроводку и электрооборудование. Нам был обещан ремонт подпорных стенок, в прошлом году, в июне, - перечисляет Анна Юрьевна. - Мы писали письма и получали ответы, что поставлены на очередь, потом нас уведомили, что очередь переносится аж на 2008-2009 гг." Эти опорные стенки опасны для жизни, деньги на их ремонт были выделены, но потом куда-то делись. Еще жильцы писали письма в "Дальэнерго" с просьбой отремонтировать уличное освещение. Там ответили, что надо писать заявление и опять становиться в очередь, что и было сделано. В ответ электрики приехали и выкрутили лампочки, с тех пор придомовая территория без света. Энергетики говорят: "Вас поставили в очередь...".

У жильцов ощущение, что коммунальная служба города находится в состоянии полной неуправляемости. Примеры? Пожалуйста. Как благоустраивали дворик? После жалоб и писем в мэрию был уложен асфальт, но не там, где надо, и из рук вон плохо. Говорят, потом сам глава Владимир НИКОЛАЕВ приезжал посмотреть - и диву давался. Складывается впечатление, что деньги, которые горожане платят за жилье, уходят неведомо куда, этот источник дохода трудно вырвать из рук группы заинтересованных лиц. И если реформа пробуксует и жильцы не возьмут бразды правления в свои руки, то те же люди останутся у тех же кормушек.

Сейчас жильцы этого дома готовят пакет документов, распечатывают устав ТСЖ, бюллетени для голосования, чтобы раздать каждому собственнику жилья. Их задача - определиться, будут ли управлять домом сами или заключат договор с управляющей компанией, но только с такой, которая имеет свой уставной капитал. Тогда можно заключать с ней договор и оплачивать выполненные работы по факту - если качество устроит.

Досье Во Владивостоке зарегистрировано 44 ТСЖ , 6 домов выбрали непосредственное управление, 19 доверились управляющим компаниям, всего 69 домов зарегистрировали новую форму правления в налоговых органах и предоставили учредительные документы, 25 из них уже приступили к самостоятельному управлению. По всем вопросам подготовки учредительных документов можно обращаться по адресу: Ильичева, д.15, каб. 66, в понедельник, вторник и среду с 10:00 до 15:00.

Видение реформы ЖКХ у разных сторон зачастую не совпадает. Юридическое бюро "Ройлян и партнеры" провело семинар, чтобы подробнее разъяснить всем желающим тонкости оформления учредительных документов. "Клиенты часто просят не просто помочь зарегистрировать ТСЖ, а провести общее собрание и объяснить собственникам их права. Поэтому у нас возникла идея семинаров, чтобы как можно большему числу людей дать знания о юридической стороне жилищной реформы, - пояснила адвокат Татьяна РОЙЛЯН. - Если дом маленький - до 50 квартир, то собрать жильцов реально, но если в доме более 400 квартир, то лучше доверить дом управляющей компании".

Что значит быть хозяином? Пример - на ул. Некрасовской есть дом, где висит огромная реклама НТК. Так вот, ТСЖ этого дома от наружной рекламы получает немалую прибыль, что позволяет заметно снизить коммунальные платежи. И не надо говорить: "Вам хорошо, вы на рекламе зарабатываете!" Есть и другие источники дохода: можно создать на придомовой территории детский развлекательный парк или платную парковку автомобилей. Источниками дохода являются подвалы, которые предприниматели могут превратить в магазины, сауны или компьютерные салоны. Но часто инициативные люди сталкиваются с противостоянием жильцов: нам этого не надо, мы 100 лет так жили, будем жить и дальше.

Уже сегодня риелторы сталкиваются с ситуацией, когда одинаковые квартиры в одном районе продаются по разным ценам. Причина? В одном доме есть ТСЖ - там порядок, на входе вахтер, во дворе клумбы, игровые площадки. А к другому дому страшно подойти - такой он неухоженный. Вот и получается, что в силах жильцов дома сделать свою собственность заметно дороже.