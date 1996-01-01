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ТОСка по самостоятельности
На днях наконец-то завершилось рассмотрение вопроса об утверждении границ первого во Владивостоке территориального органа самоуправления. Дума Владивостока своим постановлением утвердила границы будущего ТОСа. Однако тем, кто в будущем решит последовать примеру "иртышевцев" и доказать свое право на самостоятельность, следует подготовиться к ожесточенному сопротивлению чиновников.
Многомесячные усилия инициаторов создания ТОС едва не увенчались успехом еще в конце прошлого месяца. 20 июня на заседании профильной комиссии гордумы ее члены рекомендовали своим коллегам принять положение, утверждающее границы ТОС "Иртыш-32", сразу в 3 чтениях. Однако на состоявшемся двумя днями позднее заседании думы вопрос по непонятным причинам был внесен в повестку дня для рассмотрения только в первом и втором чтении, что фактически является нарушением регламента.
Весьма вероятно, что это была чисто техническая ошибка, однако сам факт такого вольного обращения с регламентом не может не настораживать. Кроме того, у представителей городской администрации неоднократно возникали претензии к описаниям границ ТОСа из-за нечетких формулировок типа "забор частного сектора", "северный край дороги" и т.п. Это и стало главным доводом в пользу того, чтобы еще раз отложить рассмотрение вопроса. Подобная позиция мэрии оказалась не совсем понятна ТОСовцам - дело в том, что ранее ни администрация, ни депутаты особых замечаний к установленной карте-схеме обозначения границ не делали. Вплоть до самого последнего времени большинство депутатов занимало критическую позицию по отношению к "иртышевцам".
Но, как оказалось, эффективные способы воздействия на депутатские души все-таки существуют - 4 июля активистами "Иртыш-32" было направлено письмо в адрес Генпрокурора РФ Юрия ЧАЙКИ, в котором содержались требования "принять меры прокурорского реагирования за умышленное бездействие и саботирование утверждения границ и регистрации Устава ТОС". И хотя в письме не говорилось прямым текстом о том, по отношению к кому должны быть приняты "меры", в кулуарных разговорах возмущенные "иртышевцы" были гораздо более откровенны. "Принятие решения по границам ТОС сознательно затягивается депутатами по указанию администрации. Фактически мы имеем дело с саботажем президентских инициатив", - заявляли руководители "Иртыш-32" перед началом заседания думы.
"Люди, много лет живущие бок о бок, сообща могут решить многие сложные вопросы. Администрации трудно охватить своим взором, скажем, благоустройство конкретного дворика или подъезда, а созданные в городе управляющие компании работают неэффективно", - убеждена председатель управляющего совета ТОС "Иртыш-32" Валентина МОИСЕЕНКО. Как полагает Валентина Александровна, многие чиновники видят в ТОСах угрозу для своих интересов, в том числе и финансовых. "Во Владивостоке свободной земли все меньше, поэтому некоторые депутаты, имеющие собственный бизнес и интересы на территории будущего ТОСа, рассматривают нас в качестве конкурентов. Неудивительно, что в думе они выступали против создания ТОС "Иртыш-32", - выдвигают предположение активисты "Иртыша".
Действительно, земля является "краеугольным камнем" всей проблемы еще и по другой причине. Согласно законодательству, ТОС может осуществлять свою деятельность только на территории, находящейся в общедолевой собственности его участников. Однако как тогда быть, к примеру, с участком дороги, ведущей к домам, входящим в состав ТОСа? С одной стороны, эта территория не может находиться в ведении ТОС, с другой - по этой дороге ездить жильцам "тех самых" домов. В общем, вопрос с границами, по-видимому, будет актуален еще долго. Вероятность этого весьма высока - на данный момент большинство депутатов гордумы сошлись во мнении, что границы ТОС необходимо принять в нынешнем виде, а затем, если будет необходимо, в них можно внести изменения. Мэрия же настояла на внесении в Положение о ТОСах пункта о том, что для согласования границ необходимо получить ряд справок из кадастровой службы. Таким образом, после создания "Иртыша-32" регистрация ТОСов в нашем городе станет еще более хлопотным делом.
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