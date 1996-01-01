Находка обзаведется бассейном

Около 70 млн руб. из краевого бюджета предполагается освоить в этом году на строительстве бассейна с пятью 25-метровыми плавательными дорожками в Находке. В настоящее время после недолгого затишья работы на нем активизировались.

Объект возводится в рамках губернаторской программы "Здоровое детство". Дополнительно из бюджета города планируется выделить еще 11 млн руб. При этом подготовка проекта, закладка фундамента, возведение здания бассейна и приобретение оборудования финансируется за счет краевых средств. Город взял на себя обязательство проложить инженерные сети, выполнить благоустройство прилегающей территории и построить площадку для парковки автотранспорта.