Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Находка обзаведется бассейном
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Около 70 млн руб. из краевого бюджета предполагается освоить в этом году на строительстве бассейна с пятью 25-метровыми плавательными дорожками в Находке. В настоящее время после недолгого затишья работы на нем активизировались.
Объект возводится в рамках губернаторской программы "Здоровое детство". Дополнительно из бюджета города планируется выделить еще 11 млн руб. При этом подготовка проекта, закладка фундамента, возведение здания бассейна и приобретение оборудования финансируется за счет краевых средств. Город взял на себя обязательство проложить инженерные сети, выполнить благоустройство прилегающей территории и построить площадку для парковки автотранспорта.
Автор:
Теги:
Новости тематики
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Дома жителей Дальнего Востока оснащают современными средствами обнаружения пожара
- В Приморье в пострадавших от паводка районах открыты "горячие линии"
- Правила - для того, чтобы их выполнять
- Во Владивостоке начали обучать новой профессии
- В Правительство РФ внесен проект программы подготовки кадров для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока
- Бурейская и Зейская ГЭС продолжают сдерживать паводок на Дальнем Востоке
Новости раздела
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Имя первооткрывательницы Долины гейзеров предлагают присвоить главному аэропорту Камчатки
- Предложение по переносу столицы ДФО во Владивосток представят президенту России
- Названы 13 известных имен для главного аэропорта Амурской области
- Новые территории под "дальневосточный гектар" открыты для жителей Колымы
- Владивосток все-таки будет столицей Дальнего Востока
- Реализуются мечты и идеалы народа
- На Сахалине отработала "Медиашкола: Дальневосточный репортер"
- Якутия бьет в одну точку
- Всемирный День туризма на Колыме отметят квестом
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В деле экс-мэра Владивостока судья принял уникальное решение
- Владимир Путин сделал важное заявление
- В Приморье отменили обязательную установку ЭРА-ГЛОНАСС
- Улететь в Москву можно будет за 7,4 тысячи рублей
- Стало известно, кто хочет стать губернатором Приморья
- Путин нашел способ, как заставить дальневосточниц больше рожать
- Рухнул еще один крупный банк
- В аппарате чиновников Минвостокразвития грядет большой передел
- Давно работающие во Владивостоке рестораны неожиданно стали новым проектом резидента Свободного порта
- Стало известно, кого в Приморье не затронет повышение пенсионного возраста
Loading...