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Яблочный вечер в "Монако"
Элитный владивостокский ресторан "Клуб Монако" провел вечеринку для избранных - "Apple party".
Неожиданностью для всех стало то, что гостей встречала лично хозяйка ресторана Юлия ЯРГУНИНА. Она была в строгом элегантном черном платье, которое дополняли крупные бусы яблочно зеленого цвета. Это сразу задавало определенный дресс-код и показывало, как надо относиться к дорогим гостям. В этот вечер ресторан отказался от стандартной сервировки и своего изысканного меню. Вместо этого была предложена фуршетная концепция, а все блюда либо состояли целиком из яблок, либо включали в себя этот полностью отражающий летнее настроение фрукт.
В непринужденной обстановке гостей развлекали интересной программой под аккомпанемент одного из лучших диджеев города - DJ Мацей. Сюрпризом для приглашенных стал показ модной одежды от бутика "Статус". Модели дефилировали по залам ресторана, который на это время превратился в подиум. Но на этом изыски вечеринки не закончились - в основном зале вместо столиков были установлены изящные тумбы, на которых танцевали go-go девушки. Закончилась программа жарким аукционом, на котором самый удачливый и щедрый из гостей стал обладателем главного атрибута вечера. За яблоки ему пришлось выложить 700 рублей.
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