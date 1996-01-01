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Завод по переработке мусора приобретут по конкурсу
Перерабатывать мусор во Владивостоке станут на специальном заводе, который должен иметь производительность в пределах 48 тонн в сутки, сообщили в пресс-службе городской администрации.
В мэрии Владивостока прошел открытый конкурс на право заключения муниципального контракта на закупку, доставку и установку завода для экологической безопасности переработки твердых бытовых и отдельных видов промышленных отходов. Согласно техзаданию, производительность нового завода - 48 тонн в сутки.
Кроме того, предприятие должно иметь сертификаты экологической безопасности международного образца. Производимую в результате химического пиролиза продукцию планируется использовать для нужд строительства и благоустройства - это строительные блоки, брусчатка, бордюры и т.п.
Сумма лота на закупку и доставку завода составила 66,7 млн руб., сумма лота на установку оборудования "под ключ" - еще 8,2 млн руб. Всего на участие в конкурсе были поданы заявки от 2 компаний - ООО "Нефтеальянс" и ООО "АВА-трейд". До 28 июля будет проведено их тщательное изучение, а также проверка реальных возможностей исполнения заказов. Затем определят победителя конкурса, которого объявят 7 августа.
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