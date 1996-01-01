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Фотоателье для леопарда
Леопардов в Приморье осталось около 30, и все они живут на юго-западе края. Столь малое число их привело к мысли "зафиксировать" всех зверей персонально. Самый надежный способ проведения переписи леопардов - их фотографирование. Каждый зверь имеет индивидуальный узор шкуры, что позволяет опознавать леопардов по снимкам. Этим методом в Индии проводится учет тигров и леопардов, в Южной Америке - ягуаров, в Калифорнии - пум. А в России единственным местом такого эксперимента стало Приморье.
Мониторинг дальневосточного леопарда с использованием фотоловушек был начат общественной организацией "Институт устойчивого природопользования" (ИУП) и Обществом сохранения диких животных (WCS) в 2003 году при финансовой поддержке WCS и Университета Калифорнии (США). В 2006 году к проекту подключился WWF России, на средства которого было приобретено 50 фотокамер. Они устанавливаются попарно, по обе стороны троп, которыми ходят леопарды. Когда зверь появляется между камерами, срабатывает инфракрасный датчик и одновременно делается два снимка - с обеих сторон.
В течение двух месяцев 2006 года на площади около 600 квадратных километров работало 50 фотоловушек. Они были установлены специалистами ИУП в заповеднике "Кедровая падь" и заказнике "Барсовый". На пленках остались многочисленные портреты шести или семи разных леопардов. В их числе был опознан самец по кличке Леопольд, на которого еще 8 лет назад был надет радиоошейник. Разумеется, в поле зрения камер попадал и "прилов": другие животные, птицы, а также люди.
Именно к последним обращен призыв на фотоловушках: "Внимание! Данная аппаратура предназначена для исследования леопарда. Убедительная просьба не снимать фотоаппараты с дерева и не разбирать. Использовать их в личных целях невозможно. Коммерческой ценности они не представляют. Снимки людей, случайно попавших в кадр, печататься не будут!" Тем не менее за время работы проекта 4 камеры были украдены, 2 - расстреляны.
По словам полевого координатора проекта директора ИУП Владимира АРАМИЛЕВА, несмотря на все сложности, проведение учета леопардов таким методом оказалось вполне приемлемым. Применение фотоловушек позволило не только подсчитать леопардов, но и получить такую ценную информацию, как их пол и возраст, размеры индивидуальных участков. Эти данные позволят разработать комплекс мер по сохранению редкого зверя, которым по праву может гордиться Приморье.
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