Абрамович подарил другу яхту за $140 миллионов

Роман АБРАМОВИЧ подарил своему старому другу яхту. Как пишет британский таблоид The Sun, 39-летний российский мультимиллиардер передал роскошную яхту Le Grand Bleu своему партнеру по бизнесу Евгению ШВИДЛЕРУ в качестве благодарности за хорошую работу.

41-летний Швидлер тоже является миллиардером и уже владеет роскошной яхтой. Именно он организовал для олигарха покупку за 140 млн фунтов футбольного клуба "Челси". Швидлер заседает в правлении клуба, а ранее возглавлял компанию "Сибнефть".

Один осведомленный источник на условиях анонимности рассказал британским журналистам: "Роман знает Евгения уже 20 лет, и он один из немногих людей, которым он доверяет. Он никогда не забудет ту роль, которую Евгений сыграл в реализации его мечты выиграть чемпионат Англии". "Роман хотел отблагодарить его и подумал сделать это, подарив одну из своих яхт. Евгений был в восторге, хотя сказал Роману, что не ожидал такой щедрости", - добавил источник.