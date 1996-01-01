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Школа без ЛЭП - деньги на ветер
Проблемы малых сел приморской глубинки нередко становятся неподъемными для муниципальных бюджетов. И тогда приходится обращаться за помощью к "большому брату".
Расположенное в Красноармейском районе село с символичным названием Глубинное привлекло внимание СМИ в сентябре прошлого года, когда там во время ремонтных работ теплосети пожар уничтожил школу. Под учебный процесс приспособили помещения мастерской и детского сада. Губернатором было принято решение о строительстве в селе новой школы на 155 мест. Свой проект проектировщики привязали к местности, оперативно были проведены соответствующие подготовительные работы, началась подготовка к строительству.
Низкие зимние температуры внесли свою корректировку, и полноценно подрядчик смог заняться монтажом нулевого цикла лишь с потеплением. На сегодня выполнено 85% закладки фундамента, произведена внутренняя планировка, осталось смонтировать монолитный фундамент под спортзал. Строители из ООО "Ника" работают по плану, но, тем не менее, успокаиваться рано. Специалисты сходятся во мнении, что одновременно с главным корпусом нужно начать строительство дополнительных сооружений: котельной, насосной, ДЭС и локальных очистных, без которых школа, будь она возведена, функционировать не сможет. Кроме того, для сохранения фундамента к зиме необходимо возвести под крышу и само здание школы.
Проблемы с пиломатериалом решаемы на месте - в селе работает компания "Евростандарт", и ее руководство, по предварительной договоренности, готово поставить необходимые объемы. Это позволит избежать дополнительных расходов по транспортировке, но стоимость материала в Глубинном выше, чем в том же Рощино. Причина тому - обеспечение села, как еще 8 других в районе, электроэнергией от ДЭС. Как результат высокий тариф (8,9 руб/кВт без НДС). Рост цен на топливо, устаревшее оборудование и, как следствие, растущие затраты при снижении качества услуг. Режим подачи электричества доходит до 15 и менее часов в сутки, случаются аварии, страдают жители... Экономия только на Глубинном составила бы в год 7 млн руб. - десятую часть собственных доходов и без того не богатого местного бюджета.
Власти района уже в течение 5 лет поднимают тему централизованного энергоснабжения в селах. Оплатили часть работ по составлению проектно-сметной документации.
Протяженность ветки ЛЭП до Глубинного - 11 км, основные затраты приходятся на строительство подстанции. В августе прошлого года, после встречи населения с губернатором Приморья Сергеем ДАРЬКИНЫМ, письмом комитета ТЭК АПК за №49/430 сообщалось, что строительство ПС 110/10 кВ и ПС в Глубинное включены в инвестиционные планы "Дальэнерго" на 2006 г. с вводом объекта в конце года. Люди ждут и надеются, что обещания будут выполнены.
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