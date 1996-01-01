"Кроты" в городском хозяйстве

На минувшей неделе краевая прокуратура Приморья очередным релизом о ходе расследования так называемого "дела Будаева" практически не оставила сомнений, что при желании и определенной политической воле этот процесс завершится логическим приговором.

Правда, у специалистов, которые разбираются в действующей системе городского хозяйства Владивостока, сомнений в исходе "дела Будаева" не было с самого начала. Дело в том, что нынешняя исполнительная власть Владивостока изначально выстроила хозяйствующую политику таким образом, что Генеральной прокуратуре неплохо было бы задать несколько острых вопросов и руководителям районных прокуратур краевого центра. Например, каким образом администрация Владивостока в обход бюджетного и антимонопольного законодательств получила доступ к сбору средств от рядовых граждан на правах хозяйствующего субъекта?

Собственно говоря, это главный вопрос в рамках расследуемого уголовного дела Будаева, поскольку именно вольное распоряжение средствами хозяйствующих субъектов города и является основной финансовой базой для всевозможных легальных схем по выводу денег из бюджетного оборота. Чтобы понять это, рядовому горожанину вовсе не обязательно вдаваться в подробности махинаций чиновников. Достаточно более внимательно присмотреться к своим личным отношениям, например, с управляющей компанией, которая обслуживает ваш дом и квартиру.

Председатель домового комитета Татьяна ЗАРЕМБО, проживающая по адресу: пр. "Красного знамени", 85, проблемой этих отношений задалась еще в прошлом году. Для начала она с группой инициативных жильцов попыталась выяснить, на что расходуются их коммунальные платежи, по итогам года составившие около 1,4 млн руб. Оснований для таких вопросов у жильцов дома № 85 накопилось немало. В 2005 г. домовой комитет составил акт обследования дома, согласно которому в большинстве подъездов требовались косметический ремонт, замена мусоросборных бункеров, труб водоснабжения и отопления, восстановление отвода ливневых вод, поступающих в подвал дома. Ну, и по мелочам - выселить бомжей из подъездов, заменить часть входных дверей.

Стоит отметить, что большая часть пунктов акта обследования сопровождалась судебными решениями. Однако на ООО "Управляющая компания Первореченского района" особого впечатления это обстоятельство не произвело. Завязалась оживленная переписка, напоминавшая испорченный телефон. Жильцы требовали предоставить им финансовый отчет. Управляющая компания рассказывала в письменной форме, как она внимательно реагирует на любые обращения граждан, а также делилась своими трудностями в плане строгой отчетности, поскольку в благом деле по обслуживанию дома завязаны аж 5 (!) компаний.

С большим трудом домовому комитету все-таки удалось выяснить, что в ближайшую зону ответственности за содеянное, а точнее, не содеянное в течение года попадает некое ООО "Крот". "Крот" поначалу от каких-либо объяснений отказался наотрез. Только после опять же письменного напоминания со стороны Татьяны Зарембо генеральному директору управляющей компании Виктору БРАЖКО о том, что, согласно ст.162 п.11 Жилищного кодекса РФ, управляющая компания обязана предоставлять отчет по запросу жильцов, "Крот" наконец-то разродился маловразумительной справкой, из которой следовало, что работает предприятие хорошо. Чего, как говорится, и вам желаем. Намедни вот приобрели спецодежды на 7,5 тыс. рубликов, а также несколько фунтов ядреного материала и инструментов, за что вам от всех "кротообразующих" рабочих единиц огромное спасибо.

Кстати, как выяснилось из все-таки полученной позднее справки от управляющей компании, "рабочая единица" в системе ЖКХ получает довольно неплохую зарплату - почти 24 тысячи рублей в месяц. Но не это обстоятельство переполнило чашу терпения домового комитета. Основанием для обращения в прокуратуру Татьяна Зарембо справедливо посчитала тот факт, что, так и не указав, на что же расходуются деньги жильцов, помимо зарплаты "рабочим единицам", ООО "Крот" опрометчиво призналось, что практически пятую часть платежей оно направляет на счета какого-то накопительного фонда.

Ну, а теперь самое интересное - действия прокуратуры Первореченского района. Несмотря на рапорт помощника районного прокурора о том, что имеет место нецелевое использование платежей, получаемых от граждан, прокуратура почему-то сплавляет это дело в Первореченский РУВД. Проверкой заявления занялся старший оперуполномоченный капитан милиции В.В.ЛОБОДА.

Установив, что в доме № 85, действительно, содержание жилого фонда находится не на надлежащем уровне, капитан милиции выводит заключение: оснований для возбуждения уголовного дела нет. А дело невозможно возбудить, по мнению капитана милиции, по той простой причине, что руководство управляющей компании не может предоставить весь пакет отчетных документов.

Не будем делать акцент на компетентности нашей милиции. В принципе, нет ничего удивительного в том, что простой капитан, не обремененный экономическими знаниями, делает подобного рода заключения. Тем более на ЖКХ города сегодня работает целый штат юристов, которым и платят за то, чтобы, выявляя нарушения в деятельности муниципальных структур, правоохранительные органы не понимали, что же они выявили. Но вот как прокуратура пропустила главное в рапорте капитана - остается загадкой. Ведь главное - управляющая компания не может отчитаться за свою работу.

Ведь, объясняясь с милицией, Виктор Бражко, не мудрствуя лукаво, пояснил, что денежные средства жильцов поступают на счета МУ РКЦ администрации Владивостока. Это согласно п.2 ст.7 закона "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках", а также ст. 2 ГК РФ является нарушением бюджетного законодательств. Черным по белому: орган местного самоуправления не вправе совмещать функции органа власти с функциями хозяйствующих субъектов, к которым относится сбор средств с населения.

Что делает в этой ситуации прокуратура? Рассматривает заявление о составе преступления по фактам клеветы со стороны Татьяны Зарембо. Стоит ли удивляться, что у нас могут одним махом из городского бюджета вывести до $5 млн., а предприниматели и рядовые граждане не спешат сотрудничать с правоохранительными органами, взывающими к гражданской сознательности. С сознательностью у нас все в порядке. У нас с доверием к правоохранительным органам большие проблемы. О каком доверии может идти речь, когда вместо того, чтобы заниматься объектом заявления, прокуратура разбирается с самим заявителем.

Вот так выглядит борьба с коррупцией в российской действительности. Получается, как это ни парадоксально, что городская администрация в какой-то степени права, когда утверждает, что в "деле Будаева" больше политических, чем правовых мотивов. Если бы это было не так, то правоохранительным органам в первую очередь следовало разобраться с самой системой управления городским хозяйством, позволяющей назначенцам от власти фактически по своему усмотрению распоряжаться деньгами горожан.