В Находке мечтают о чистой воде

Власти Находки утвердили на очередном заседании городской думы муниципальную целевую программу "Обеспечение населения городского округа питьевой водой". Ее разработчиком выступило муниципальное предприятие "Водоканал", руководство которого сменилось в прошлом году.

Программу предполагается реализовать в два этапа: с 2006 по 2008 г. и с 2008 по 2012 г. Общая стоимость реконструкции систем городского водоснабжения и канализации составит более 518 млн руб. Источники финансирования - краевой и городской бюджеты, каждый из которых планирует вложить около 60 млн руб. Почти 150 млн руб. собственных средств на реализацию "водной" программы предполагает выделить МУП "Водоканал-Находка". Остальную и самую значительную сумму планируется собрать за счет внебюджетных поступлений.

Проблема "режимного" водоснабжения в Находке является актуальной в течение многих лет. В прошлом году Находке удалось уйти от графика ограничений подачи воды графика, но до стабильного обеспечения горожан чистой питьевой водой еще далеко. По информации исполняющего обязанности начальника управления ЖКХ администрации Находки Евгения БЛАЖКОВА, на сегодняшний день износ городских водопроводно-канализационных сетей в Находке составляет более 60%. В течение последних 15 лет из-за нехватки средств "Водоканал" не производил капитальных работ, ограничиваясь текущими ремонтами. Реализация программы, по мнению специалистов, позволит решить также проблему канализационных стоков, из которых половина сбрасывается в бухту, минуя очистные сооружения.

На очереди - программы обеспечения питьевой водой поселков Врангель и Ливадия, входящих в состав городского округа.