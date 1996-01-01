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Терней во тьме
Чрезвычайное положение в связи с полным отключением поселков и сел от электроэнергии введено в Тернейском районе с 1 июля. Тернейский филиал "Примтеплоэнерго" отказался от предоставления услуг по поставке энергии потребителям.
Теплоэнергетики мотивировали свой шаг тем, что они несут большие убытки по содержанию и эксплуатации дизельных электростанций, обеспечивающих электричеством большую часть района , сообщил тернейский мэр Сергей КУРЧИНСКИЙ. Хотя долгов за электроэнергию перед КГУП "Примтеплоэнерго" нет ни у населения, ни у предприятий и бюджетных организаций. Ситуацию осложнил прошлогодний рост на энергоносители, что не было учтено в действующем тарифе на электроэнергию. Сергей Курчинский отметил также, что руководство района ведет переговоры с "Дальэнерго", чтобы оно взяло на себя энергоснабжение тернейских сел и поселков, взяв под свое крыло дизельные электростанции.
Из-за обесточивания района закрыты все детсады. Магазины и торговые точки давно приспособились к подобным ЧС: многие из них имеют автономные источники электропитания - дизель-генераторы или генераторы бензинового типа.
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