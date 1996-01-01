Арсеньев в осаде

В Арсеньеве ограничена подача электроэнергии на объекты ООО "Водоснабжающая компания Маир", обеспечивающей водой жилые дома города авиаторов. Причина карательной санкции - задолженность перед поставщиками.

Долги водоснабжающей компании превышают 1 млн руб., в течение года к ВСК "Маир" неоднократно предъявлялись претензии за нарушение договорных сроков оплаты. "Маиру", в свою очередь, задолжал арсеньевский филиал КГУП "Примтеплоэнерго", причем кругленькую сумму - 30 млн руб. Длительные переговоры, в которых участвует и администрация Арсеньевского городского округа, ни к чему не привели. В итоге стабильное водоснабжение Арсеньева под угрозой.